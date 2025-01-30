Эндокринолог предупредила об опасности частого пересаливания пищи

Любители пересаливать пищу ставят под угрозу свои почки. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соль

Она подчеркнула, что поначалу такая привычка не приносит вреда, однако со временем избыток соли в организме даёт о себе знать. В некоторых случаях даже приходится пересаживать почки.

Люди, досаливающие пищу во время еды, подвержены такой опасности на 4% чаще, чем люди, которые этого не делают.

"От досаливания пищи нужно отказаться. Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют. Она содержится практически во всех промышленных продуктах: фастфуде, сырах, полуфабрикатах. При том, что суточная норма соли — 5 граммов (одна чайная ложка без горки)", — написала Павлова.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



