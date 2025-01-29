Не только гены: главные причины преждевременной седины

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что седина — это признак зрелости, но на самом деле она может появиться гораздо раньше, чем хотелось бы. И дело здесь не только в генетике.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Основные причины ранней седины

Генетическая предрасположенность

Если у ваших родителей или ближайших родственников волосы начали седеть рано, высока вероятность, что и у вас этот процесс начнется раньше среднего возраста.

Стресс и его влияние на организм

Стресс — один из главных факторов, ускоряющих старение, в том числе и волос. Причем речь идет не только об эмоциональных переживаниях, но и о физических нагрузках, нарушении режима сна и неправильном питании. Все это создает дополнительную нагрузку на организм, из-за чего могут происходить сбои в выработке меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос.

Минеральный дисбаланс и анемия

Дефицит важных минералов (железа, меди, цинка) и витаминов (B12, D) может негативно сказаться на состоянии волос. Если организм недополучает необходимые питательные вещества, это может привести к преждевременной седине.

Как предотвратить раннюю седину

Регулярно проверяйте уровень витаминов и минералов в организме.

Следите за питанием, избегая дефицита ключевых элементов.

Контролируйте уровень стресса и обеспечивайте полноценный сон.

Перед приемом любых добавок консультируйтесь с врачом.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

