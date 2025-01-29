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Эти фрукты насыщают лучше мяса — добавьте их в свой рацион

2:49
Здоровье

Когда речь заходит о продуктах с высоким содержанием белка, большинство людей сразу представляют мясо, рыбу, яйца или орехи. Однако фрукты, хоть и не являются чемпионами по этому макронутриенту, также могут стать полезным дополнением к белковой диете.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

Зачем организму белок

Белок необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и общего здоровья. Высокобелковые диеты популярны среди тех, кто стремится к похудению и активному образу жизни. Особенно важен белок для людей, придерживающихся растительного питания, где каждый грамм играет свою роль.

"Фрукты содержат не так много белка по сравнению с бобами, орехами или семенами, но в растительных диетах важен каждый источник", — объясняет диетолог Натали Риццо. Она отмечает, что среднестатистическому человеку необходимо не менее 20 граммов белка за один прием пищи.

Кроме того, фрукты богаты клетчаткой, витаминами A, C, E и D, калием, магнием и антиоксидантами. Они не только насыщают, но и обеспечивают организм энергией.

Можно ли получить достаточно белка из фруктов

Риццо предупреждает, что не стоит полагаться на фрукты как на основной источник белка. Например, чашка ежевики содержит 2 грамма белка, но, чтобы набрать 10 граммов, придется съесть пять чашек. Однако включение фруктов в рацион делает его сбалансированным и питательным.

Фрукты с самым высоким содержанием белка

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной порции этих фруктов содержится 1 грамм или больше белка:

  • Маракуйя (1 чашка) — 5 г белка
  • Гранат (1 чашка зёрен) — 2,9 г белка
  • Джекфрут (1 чашка) — 2,8 г белка
  • Грейпфрут (1 плод) — 2,3 г белка
  • Абрикос (1 чашка свежих плодов) — 2,3 г, (1 чашка сушеных) — 4,4 г
  • Ежевика (1 чашка) — 2 г белка
  • Гуава (1 фрукт) — 1,4 г белка
  • Изюм (коробочка 1,5 унции) — 1,4 г белка
  • Апельсин (1 плод) — 1,2 г белка
  • Дыня (1 чашка) — 1,3 г белка

Как добавить белковые фрукты в рацион

Эти фрукты можно есть в свежем виде, добавлять в йогурт, каши, салаты, смузи или даже использовать в качестве альтернативы мясу (например, незрелый джекфрут напоминает курицу по текстуре).

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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