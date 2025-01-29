Эти фрукты насыщают лучше мяса — добавьте их в свой рацион

Когда речь заходит о продуктах с высоким содержанием белка, большинство людей сразу представляют мясо, рыбу, яйца или орехи. Однако фрукты, хоть и не являются чемпионами по этому макронутриенту, также могут стать полезным дополнением к белковой диете.
Белок необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и общего здоровья. Высокобелковые диеты популярны среди тех, кто стремится к похудению и активному образу жизни. Особенно важен белок для людей, придерживающихся растительного питания, где каждый грамм играет свою роль.
"Фрукты содержат не так много белка по сравнению с бобами, орехами или семенами, но в растительных диетах важен каждый источник", — объясняет диетолог Натали Риццо. Она отмечает, что среднестатистическому человеку необходимо не менее 20 граммов белка за один прием пищи.
Кроме того, фрукты богаты клетчаткой, витаминами A, C, E и D, калием, магнием и антиоксидантами. Они не только насыщают, но и обеспечивают организм энергией.
Риццо предупреждает, что не стоит полагаться на фрукты как на основной источник белка. Например, чашка ежевики содержит 2 грамма белка, но, чтобы набрать 10 граммов, придется съесть пять чашек. Однако включение фруктов в рацион делает его сбалансированным и питательным.
По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной порции этих фруктов содержится 1 грамм или больше белка:
Эти фрукты можно есть в свежем виде, добавлять в йогурт, каши, салаты, смузи или даже использовать в качестве альтернативы мясу (например, незрелый джекфрут напоминает курицу по текстуре).
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.
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