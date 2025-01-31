Этот чай спасает почки: ученые раскрыли неожиданный факт

Китайские ученые выяснили, что регулярное употребление черного чая может значительно укрепить здоровье почек и снизить риск преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями.
В эксперименте приняли участие 17 000 человек с хроническими заболеваниями почек. Средний возраст испытуемых составил 62 года.
Выяснилось, что у тех, кто выпивал от 3 до 5 чашек черного чая в день, риск преждевременной смерти был на 11% ниже, чем у тех, кто пил другие напитки. Эти данные были опубликованы в специализированном научном издании.
Черный чай содержит уникальные вещества:
Ученые также подтверждают пользу зеленого чая, однако отмечают, что его влияние на почки менее выражено по сравнению с черным.
Эксперты рекомендуют ограничиться четырьмя чашками черного чая в сутки. Этот напиток полезен не только для почек, но и для людей с диабетом, а также для укрепления иммунитета.
Более того, черный чай благотворно влияет даже на абсолютно здоровых людей, снижая риск развития ряда заболеваний.
Чёрный чай - вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).
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