Этот чай спасает почки: ученые раскрыли неожиданный факт

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские ученые выяснили, что регулярное употребление черного чая может значительно укрепить здоровье почек и снизить риск преждевременной смерти у людей с хроническими заболеваниями.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Исследование: что показали результаты

В эксперименте приняли участие 17 000 человек с хроническими заболеваниями почек. Средний возраст испытуемых составил 62 года.

Выяснилось, что у тех, кто выпивал от 3 до 5 чашек черного чая в день, риск преждевременной смерти был на 11% ниже, чем у тех, кто пил другие напитки. Эти данные были опубликованы в специализированном научном издании.

Чем полезен черный чай

Черный чай содержит уникальные вещества:

Теарубигины и теафлавины: образуются в процессе ферментации и снижают уровень уремических токсинов.

Антиоксиданты: помогают организму бороться с воспалительными процессами.

Ученые также подтверждают пользу зеленого чая, однако отмечают, что его влияние на почки менее выражено по сравнению с черным.

Сколько чая можно пить в день

Эксперты рекомендуют ограничиться четырьмя чашками черного чая в сутки. Этот напиток полезен не только для почек, но и для людей с диабетом, а также для укрепления иммунитета.

Более того, черный чай благотворно влияет даже на абсолютно здоровых людей, снижая риск развития ряда заболеваний.

Уточнения

Чёрный чай - вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).

