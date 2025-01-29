Манная каша, которую точно полюбят: делаем её полезнее

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манная каша знакома многим с детства, но её польза часто недооценивается. Она не только быстро утоляет голод, но и содержит много белка, магния, калия и фосфора, необходимых для здоровья костей и обмена веществ. Благодаря низкому содержанию клетчатки манка легко усваивается и подходит для людей с чувствительным желудком.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Чем можно улучшить манную кашу

Даже если вы привыкли к классическому варианту, манную кашу можно сделать ещё полезнее и вкуснее, добавив несколько ингредиентов:

Фрукты и ягоды: свежие или замороженные яблоки, бананы, клубника и черника придают каше витамины и антиоксиданты.

Молоко вместо воды: приготовление на молоке делает блюдо насыщенным кальцием. Можно использовать растительное молоко для лёгкости.

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, льняные семечки обогатят кашу полезными жирами и белком.

Мёд или сироп агавы вместо сахара: натуральные подсластители делают кашу полезнее.

Овощи: неожиданно, но морковь, тыква или кабачки добавят каше новых оттенков вкуса и больше витаминов.

Простой рецепт полезной манной каши

Ингредиенты:

200 мл молока (можно заменить растительным).

20 г манной крупы.

10 г мёда или сиропа агавы.

Горсть свежих или замороженных ягод.

Щепотка корицы.

Как готовить:

Вскипятите молоко.

Засыпьте манную крупу, постоянно помешивая.

Варите до загустения.

Добавьте мёд или сироп агавы.

Перелейте в тарелку, украсьте ягодами и корицей.

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус, добавляя любимые ингредиенты.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

