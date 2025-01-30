Почему одни люди высыпаются за 6 часов, а другим нужно 10

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько часов сна нам необходимо? Оказывается, универсальное правило о восьми часах не всегда применимо. Потребность во сне меняется с возрастом. Согласно данным Национального фонда сна, рекомендации следующие:

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов

Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов

Дети (1-2 года): 11-14 часов

Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов

Школьники (6-13 лет): 9-11 часов

Подростки (14-17 лет): 8-10 часов

Молодые взрослые (18-25 лет): 7-9 часов

Взрослые (26-64 года): 7-9 часов

Пожилые (65+ лет): 7-8 часов

Если вы не получаете рекомендованное количество сна, но чувствуете себя бодрым в течение дня, беспокоиться не о чем. Однако, если вы постоянно ощущаете усталость, стоит пересмотреть свои привычки:

Избегайте кофеина во второй половине дня.

Ограничьте использование экранов за час до сна.

Употребляйте лёгкую пищу перед сном.

Если после изменений усталость сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу.