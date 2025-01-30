Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix анонсировал выход нового фильма Клуб убийств по четвергам
Какой бег полезнее: долгий и медленный или быстрый и интенсивный?
Топовые косметологические процедуры 2025 года для красоты и молодости кожи
Как британский шеф-повар отреагировал на критику высоких ценников
Открыта новая экзопланета с шансом на жизнь всего в 20 световых годах от Земли
Как восстановить почву после подсолнечника: простые решения
4 причины, почему коты трогают воду лапой – не просто капризы
Аэрофлот предложил компенсацию, но пассажиры не согласны
Прощайте, традиционные холодильники! В 2025 году актуален новый тренд

Почему одни люди высыпаются за 6 часов, а другим нужно 10

1:23
Здоровье

Сколько часов сна нам необходимо? Оказывается, универсальное правило о восьми часах не всегда применимо. Потребность во сне меняется с возрастом. Согласно данным Национального фонда сна, рекомендации следующие:

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит
  • Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов
  • Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов
  • Дети (1-2 года): 11-14 часов
  • Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов
  • Школьники (6-13 лет): 9-11 часов
  • Подростки (14-17 лет): 8-10 часов
  • Молодые взрослые (18-25 лет): 7-9 часов
  • Взрослые (26-64 года): 7-9 часов
  • Пожилые (65+ лет): 7-8 часов

Если вы не получаете рекомендованное количество сна, но чувствуете себя бодрым в течение дня, беспокоиться не о чем. Однако, если вы постоянно ощущаете усталость, стоит пересмотреть свои привычки:

  • Избегайте кофеина во второй половине дня.
  • Ограничьте использование экранов за час до сна.
  • Употребляйте лёгкую пищу перед сном.

Если после изменений усталость сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Чудак на букву М почти четверть века кошмарит круизные лайнеры
Туризм
Чудак на букву М почти четверть века кошмарит круизные лайнеры Аудио 
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Нежнейшая шарлотка с яблоками: секрет пышности раскрыт
Как жевательная резинка помогает справляться с дорожными трудностями
Почему ночью перец может замёрзнуть даже в теплице — важный нюанс
Блинчики на скорую руку: по этому рецепту они получаются хрустящими и тоненькими
Татьяна Лазарева* показала новорождённую внучку Сару
Бренд Victrola анонсировал новые проигрыватели и колонки для любителей винила
Как расшифровать номера на упаковке краски для волос?
Рисовая вода для волос: секрет густой и здоровой шевелюры
Минтруд: в России за шесть лет бесплатно переобучили более 1 млн работников
Затхлый запах в шкафу? Простая хитрость поможет решить проблему навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.