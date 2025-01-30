Почему одни люди высыпаются за 6 часов, а другим нужно 10

Сколько часов сна нам необходимо? Оказывается, универсальное правило о восьми часах не всегда применимо. Потребность во сне меняется с возрастом. Согласно данным Национального фонда сна, рекомендации следующие:
Если вы не получаете рекомендованное количество сна, но чувствуете себя бодрым в течение дня, беспокоиться не о чем. Однако, если вы постоянно ощущаете усталость, стоит пересмотреть свои привычки:
Если после изменений усталость сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу.
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