Является ли остеоартрит противопоказанием для ходьбы?

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Остеоартроз, поражающий суставы, вызывает боль и скованность, но совместимы ли они с ходьбой? Узнайте, почему специалисты часто рекомендуют ходьбу для облегчения симптомов остеоартрита.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Остеоартрит представляет собой дегенерацию суставов, разрушающую хрящ и приводящую к воспалению. Это состояние затрагивает различные суставы, такие как руки, позвоночник, колени и бедра. Симптомы могут включать боль, скованность и воспаление, а в некоторых случаях даже потерю подвижности.

Некоторые люди могут сомневаться, может ли остеоартрит быть противопоказанием для ходьбы, пишет французское издание Femme Аctuelle. На самом деле, умеренная физическая активность, такая как ходьба, может существенно облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания. Исследования показывают, что регулярные прогулки могут улучшить состояние суставов и снизить риск истончения хряща.

Важно помнить, что при обострении воспаления следует избегать интенсивной активности. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Для улучшения состояния суставов и поддержания подвижности рекомендуется также заниматься физиотерапией. Профессиональные упражнения и программы укрепления мышц, разработанные физиотерапевтом, могут значительно улучшить качество жизни при остеоартрите.

Таким образом, ходьба является отличным средством для облегчения симптомов остеоартрита, если выполнять её с осторожностью и под наблюдением специалиста.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.



