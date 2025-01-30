Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты увлажнения кожи рук зимой: как избежать пересыхания
Игорь Николаев продал квартиру в одной из башен Дональда Трампа в США
Осинные гнезда в саду: избавляемся от них раз и навсегда
Улучшите сон без нового матраса: всё о топперах
Bloomberg сообщил о преодолении дефицита юаней в России
Многоженец, называющий себя спасителем демографии, снова стал отцом: это уже 30-й ребёнок в семье
Подводный гигант пробуждается: вулкан Аксиал готов к извержению — что скрывает океанская глубина
Обновлённый Opel Astra: новые характеристики и цена
Тарологи и экстрасенсы в России оказались под угрозой: кроме запрета деятельности они могут получить тюремный срок

Является ли остеоартрит противопоказанием для ходьбы?

1:42
Здоровье

Остеоартроз, поражающий суставы, вызывает боль и скованность, но совместимы ли они с ходьбой? Узнайте, почему специалисты часто рекомендуют ходьбу для облегчения симптомов остеоартрита.

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Остеоартрит представляет собой дегенерацию суставов, разрушающую хрящ и приводящую к воспалению. Это состояние затрагивает различные суставы, такие как руки, позвоночник, колени и бедра. Симптомы могут включать боль, скованность и воспаление, а в некоторых случаях даже потерю подвижности.

Некоторые люди могут сомневаться, может ли остеоартрит быть противопоказанием для ходьбы, пишет французское издание Femme Аctuelle. На самом деле, умеренная физическая активность, такая как ходьба, может существенно облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания. Исследования показывают, что регулярные прогулки могут улучшить состояние суставов и снизить риск истончения хряща.

Важно помнить, что при обострении воспаления следует избегать интенсивной активности. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Для улучшения состояния суставов и поддержания подвижности рекомендуется также заниматься физиотерапией. Профессиональные упражнения и программы укрепления мышц, разработанные физиотерапевтом, могут значительно улучшить качество жизни при остеоартрите.

Таким образом, ходьба является отличным средством для облегчения симптомов остеоартрита, если выполнять её с осторожностью и под наблюдением специалиста.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод Аудио 
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Независимые западные мозговые центры спрогнозировали негативный сценарий для Украины. 
Разборные или цельные: выбираем гантели для домашних тренировок
Почему зимой увеличивается расход топлива
Тайны лунных морей: почему Луна может быть активной даже сегодня
Сочные куриные отбивные в мультиварке: как добиться идеальной нежности и аромата
Африка трещит: учёные предсказывают рождение нового океана
Одна система "Орешник" в Белоруссии способна охладить Польшу: как это возможно?
5 мест в Териберке, которые нужно посетить
Устаревший телевизор? Вот как сделать его умным с помощью USB
Политический кризис в Словакии: кто стоит за протестами?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.