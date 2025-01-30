Невролог рассказал, какой тип магния самый полезный для мозга: улучшает память и способность к обучению

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время в социальных сетях продвигается идея о том, что магний является незаменимым минералом для лечения широкого спектра заболеваний. Он улучшает сон, снимает мигрень, помогает бороться с депрессией и контролировать кровяное давление, уменьшает мышечные спазмы и устраняет проблемы с пищеварением, например, запоры.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лаборатория

Эти утверждения основаны на том, что недостаток магния в организме может привести к различным заболеваниям, но способен ли он также решать проблемы, связанные со здоровьем мозга?

Директор института неврологии в Буэнос-Айресе Алехандро Андерссон объясняет, что этот минерал играет решающую роль в нейротрансмиссии, то есть в связи между нейронами. Кроме того, он защищает от повреждений головного мозга, улучшает сон, помогает справиться со стрессом и беспокойством.

По словам Андерссона, треонат магния наиболее эффективен для здоровья мозга, поскольку обладает уникальной способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Этот аспект важен, поскольку, как объясняет невролог, мозг изолирован от других жидкостей организма, из-за чего лекарствам труднее добраться до нейронов и пройти через ГЭБ.

Как только треонат преодолевает этот барьер, он стимулирует синаптическую пластичность, то есть способность генерировать новые нейронные связи. Это улучшает память и способность к познанию и обучению и, как утверждает Андерссон, даёт многообещающие результаты в лечении нейродегенеративных заболеваний и предотвращении неврологических нарушений.

Клинические испытания подтверждают, что люди, страдавшие мигренью и принимавшие 600 миллиграммов магния в день, сообщали об улучшении самочувствия чаще, чем те, кто принимал плацебо. Что касается психического здоровья, было доказано, что магний помогает уменьшить симптомы депрессии.

Помимо треоната, доктор Андерссон выделяет и другие формы магния, полезные для здоровья, такие как малат и глицинат, однако он подчёркивает, что важно знать свою дозу и помнить о том, что приём магния — это не лечение, а лишь дополнение к нему, и поскольку самолечение может нанести серьёзный вред организму, любые препараты должен назначать только врач.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.





