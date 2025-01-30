Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апокалипсис на рынке жилья продолжится? Эксперт прокомментировала ситуацию
Как быстро убрать вздутие живота: простые методы, которые работают
Глобальное потепление ускоряется — океаны не успевают остыть
Приучение к лотку: что делать, если собака не понимает
Мужчины тоже боятся облысения: 5 методов борьбы с потерей волос
Не пропусти: цветочные свитеры — секрет стильного образа этой зимы
Экзотические имена и травля: как хотят защитить детей?
Убийство в прямом эфире: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку: ее слушать можно только под наркозом или в запое

Бодрящий эффект кофе: правда или вымысел?

1:17
Здоровье

Утренняя чашка кофе — один из самых популярных способов начать день. Этот напиток стал неотъемлемой частью утреннего ритуала для многих людей по всему миру. Кофеманы уверены, что его вкус и аромат приносят заряд бодрости и энергии.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Действительно, кофе обладает стимулирующими свойствами, но его влияние на организм не всегда очевидно. За бодрящий эффект отвечает кофеин, который содержится в напитке. В одной чашке кофе может быть около 100 мг этого вещества.

Кофеин взаимодействует с аденозиновыми рецепторами в мозге, блокируя их и вызывая временное чувство бодрости. Однако это не означает, что кофе даёт организму дополнительную энергию. После окончания действия кофеина усталость возвращается, и человек может чувствовать себя ещё более уставшим, чем до употребления напитка.

Врач-диетолог Хлоя Джиральди, которую цитирует Eatingwell.com, рекомендует не полагаться на растительные стимуляторы и уделять внимание качественному сну. Только полноценный отдых может обеспечить нам бодрость и хорошее самочувствие на протяжении всего дня.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Родители дали странное имя — теперь ребёнок страдает. Решение уже предложено
Филипп Киркоров поздравил певца Дмитрия Маликова с юбилеем
7 забытых памятников истории в Омской области
Как похудеть и не навредить себе: правила для разных типов тела
Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном: на борту находились российские чемпионы мира
Самые опасные места планеты: где не стоит отдыхать?
Чайник, стиралка и телевизор: что ещё не выдержит удлинитель?
Как приготовить вкусные домашние пельмени без утомительной лепки
Тренд 2025 года: советы визажиста, как сделать морозный макияж
Китайская классика на вашем столе: утка по-пекински в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.