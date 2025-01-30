Бодрящий эффект кофе: правда или вымысел?

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренняя чашка кофе — один из самых популярных способов начать день. Этот напиток стал неотъемлемой частью утреннего ритуала для многих людей по всему миру. Кофеманы уверены, что его вкус и аромат приносят заряд бодрости и энергии.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Действительно, кофе обладает стимулирующими свойствами, но его влияние на организм не всегда очевидно. За бодрящий эффект отвечает кофеин, который содержится в напитке. В одной чашке кофе может быть около 100 мг этого вещества.

Кофеин взаимодействует с аденозиновыми рецепторами в мозге, блокируя их и вызывая временное чувство бодрости. Однако это не означает, что кофе даёт организму дополнительную энергию. После окончания действия кофеина усталость возвращается, и человек может чувствовать себя ещё более уставшим, чем до употребления напитка.

Врач-диетолог Хлоя Джиральди, которую цитирует Eatingwell.com, рекомендует не полагаться на растительные стимуляторы и уделять внимание качественному сну. Только полноценный отдых может обеспечить нам бодрость и хорошее самочувствие на протяжении всего дня.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

