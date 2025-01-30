Норма аминокислот без мяса: удивительные свойства зелёного горошка

Горох зелёный обычно добавляется в уже готовые блюда, и многие знают его исключительно как компонент новогоднего салата. Однако фуд-блогер в интервью Роскачеству подчеркнула значимость этого продукта в постный период.
Зелёный горошек прекрасно сочетает с картофелем и морковью, создавая основы для сытного ужина.
Для тех, кто исключает животный белок, горошек станет отличным дополнением к блюдам из киноа или гречки, обеспечивая нужное сочетание аминокислот, схожее с тем, что содержится в мясных продуктах. Его также можно использовать в сладких и солёных салатах.
Свежий или замороженный горошек сохраняет больше питательных веществ по сравнению с консервированным. Яркий зелёный цвет указывает на высокое содержание антиоксидантов, а также витаминов A, C и K и клетчатки.
Включение горошка в повседневное меню может заметно улучшить пищеварение и поддержать здоровье сердца, способствуя снижению уровня холестерина.
Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.
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