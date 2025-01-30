Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько литров топлива могут купить россияне на зарплату
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Лучшие варианты начинок для пельменей. Выбирайте то, что вам нравится
Пышное цветение герани без дорогих удобрений: этот рецепт точно пригодится
Простуда и другие инфекции: названы опасные последствия перетренированности
Самые фотогеничные национальные парки США: от гейзеров до горных вершин
Эвакуация авто отменяется? Госдума решает судьбу водителей
Как приучить собаку стричь когти? Это совсем несложно
Эти 5 сортов томатов не сажают опытные дачники – узнайте почему

В каких продуктах содержатся самые полезные углеводы?

2:50
Здоровье

Часто нам напоминают о необходимости ограничивать быстрые углеводы в рационе. Но если существуют "быстрые" углеводы, то, конечно, должны быть и "медленные". Как разобраться в их различиях и выбрать наиболее полезные?

Завтрак, приём пищи
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак, приём пищи

Углеводы являются важнейшим источником энергии для организма, функционируя как топливо. Диетологи делят углеводы на две категории: быстрые (простые) и медленные (сложные) в зависимости от их усвоения и состава. Медленные углеводы обеспечивают продолжительное ощущение сытости благодаря своей высокой питательной ценности.

Основной принцип сбалансированного питания — замена быстрых углеводов на медленные. Последние усваиваются равномерно, не вызывая резких колебаний инсулина, содержат нерастворимую клетчатку и обладают множеством других преимуществ. Например, они помогают поддерживать хорошую физическую форму, не создавая дефицита энергии.

К простым углеводам можно отнести такие продукты, как сладости, выпечка из муки высшего сорта, быстросмазываемые блюда и соки. Сложные углеводы делятся на 4 категории: пектин, гликоген, крахмал и клетчатку. Пектин полезен для общее состояние слизистой желудка и улучшает кишечную флору. Гликоген обеспечивает энергией и способствует восстановлению мышечной массы. Крахмал дарит продолжительное чувство насыщения, а клетчатка, как растворимая, так и нерастворимая, поддерживает нормальное пищеварение и выводит излишки "плохого" холестерина.

Специалисты РИА "Новости" подчеркнули, что адекватное потребление сложных медленных углеводов позитивно сказывается на качестве сна.

"Употребление продуктов с низким гликемическим индексом за 3-4 часа до сна стимулирует выработку мелатонина (гормона сна) и ускоряет процесс засыпания", — сообщают эксперты.

Как же получать эти "правильные" нутриенты? Отличные источники сложных углеводов включают овсянку длительного приготовления, гречневую крупу, бурый рис, булгур, перловку и цельнозерновую муку, а также продукты из нее.

Овощи и бобовые содержат множество необходимых организму веществ. Особое внимание стоит уделить листовым зелёным растениям, спарже, различным видам капусты, редису, баклажанам, огурцам, сельдерею, а также чечевице, фасоли, нуту, сладкому перцу, кабачкам, моркови, картофелю и свекле.

Не менее полезно добавлять в меню фрукты, ягоды, семена и орехи, так как они также являются источником углеводов.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Как подтянуть кожу на коленях: простые и эффективные методы
Это открытие переворачивает всё: ледяное озеро на Марсе
Острый мыс или квадратный: что выбрать этой весной
6 главных ошибок при ремонте ванной: что может пойти не так
Идеальный автомобильный набор: соберите всё необходимое
В каких продуктах содержатся самые полезные углеводы?
Сколько раз нужно присесть, чтобы сжечь кусок торта
Следы ручки на диване и стенах? Не проблема!
Не только для бодибилдеров: зачем делать тягу горизонтального блока
Украли права? Узнайте, как их быстро восстановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.