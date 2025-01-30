В каких продуктах содержатся самые полезные углеводы?

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто нам напоминают о необходимости ограничивать быстрые углеводы в рационе. Но если существуют "быстрые" углеводы, то, конечно, должны быть и "медленные". Как разобраться в их различиях и выбрать наиболее полезные?

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак, приём пищи

Углеводы являются важнейшим источником энергии для организма, функционируя как топливо. Диетологи делят углеводы на две категории: быстрые (простые) и медленные (сложные) в зависимости от их усвоения и состава. Медленные углеводы обеспечивают продолжительное ощущение сытости благодаря своей высокой питательной ценности.

Основной принцип сбалансированного питания — замена быстрых углеводов на медленные. Последние усваиваются равномерно, не вызывая резких колебаний инсулина, содержат нерастворимую клетчатку и обладают множеством других преимуществ. Например, они помогают поддерживать хорошую физическую форму, не создавая дефицита энергии.

К простым углеводам можно отнести такие продукты, как сладости, выпечка из муки высшего сорта, быстросмазываемые блюда и соки. Сложные углеводы делятся на 4 категории: пектин, гликоген, крахмал и клетчатку. Пектин полезен для общее состояние слизистой желудка и улучшает кишечную флору. Гликоген обеспечивает энергией и способствует восстановлению мышечной массы. Крахмал дарит продолжительное чувство насыщения, а клетчатка, как растворимая, так и нерастворимая, поддерживает нормальное пищеварение и выводит излишки "плохого" холестерина.

Специалисты РИА "Новости" подчеркнули, что адекватное потребление сложных медленных углеводов позитивно сказывается на качестве сна.

"Употребление продуктов с низким гликемическим индексом за 3-4 часа до сна стимулирует выработку мелатонина (гормона сна) и ускоряет процесс засыпания", — сообщают эксперты.

Как же получать эти "правильные" нутриенты? Отличные источники сложных углеводов включают овсянку длительного приготовления, гречневую крупу, бурый рис, булгур, перловку и цельнозерновую муку, а также продукты из нее.

Овощи и бобовые содержат множество необходимых организму веществ. Особое внимание стоит уделить листовым зелёным растениям, спарже, различным видам капусты, редису, баклажанам, огурцам, сельдерею, а также чечевице, фасоли, нуту, сладкому перцу, кабачкам, моркови, картофелю и свекле.

Не менее полезно добавлять в меню фрукты, ягоды, семена и орехи, так как они также являются источником углеводов.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

