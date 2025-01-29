Что может скрывать ночной скрежет зубов: узнайте, как избежать серьёзных проблем

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Скрежет зубами, или бруксизм, — это не только неприятный звук, но и реальная угроза для здоровья зубов и всего организма. Хотя иногда он бывает случайным, частые эпизоды могут привести к серьёзным последствиям. Что вызывает этот недуг и как с ним бороться?

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Что такое бруксизм

Бруксизм — это непроизвольное сжимание челюстей или скрежет зубами во сне. Это явление встречается у 15% людей, а у детей оно встречается чаще, чем у взрослых. В некоторых случаях оно может сопровождаться нарушениями дыхания во сне, повышением давления и даже сомнамбулизмом. Причины могут быть разнообразными, и не всегда они ограничиваются только проблемами с зубами.

Основные причины бруксизма

Стоматологические проблемы: неправильный прикус, плохо подобранные брекеты, проблемы с протезами.

неправильный прикус, плохо подобранные брекеты, проблемы с протезами. Психологические факторы: стресс, тревожность, депрессия.

стресс, тревожность, депрессия. Болезни: болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, артрит.

болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, артрит. Привычки и зависимости: злоупотребление кофеином, алкоголем, никотином или наркотиками.

злоупотребление кофеином, алкоголем, никотином или наркотиками. Применение снотворных и антидепрессантов.

Симптомы бруксизма

Скрежет зубами, который может быть громким или тихим.

Зубная боль, боль в височно-нижнечелюстном суставе.

Головные боли, сонливость, сухость во рту по утрам.

Возможные трещины на зубах и стираемость эмали.

Осложнения бруксизма

Стираемость зубов, повреждение эмали.

Выпадение зубов, расшатывание.

Воспаление дёсен (периодонтит) и хронический гингивит.

Лицевые боли и артрит височно-нижнечелюстного сустава.

Когда нужно обратиться к врачу

Если у вас часто появляются головная или зубная боль по утрам, наблюдается стираемость зубов или приступы скрежета более 10 секунд, стоит обратиться к специалисту. Важно вовремя начать лечение, чтобы избежать осложнений.

Как лечить бруксизм

Лечение бруксизма требует комплексного подхода:

Психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию.

Использование защитных капп, которые предотвращают стирание зубов.

Лечение с помощью инъекций ботулотоксина для расслабления жевательных мышц.

В некоторых случаях требуется ортодонтическое лечение для коррекции прикуса.

Профилактика бруксизма

Избегайте стресса, научитесь расслабляться перед сном.

Следите за режимом дня, избегайте кофеина и алкоголя вечером.

Регулярно посещайте стоматолога для проверки состояния зубов и прикуса.

Заключение

Бруксизм — это не просто ночной скрежет зубами, а серьёзная угроза для здоровья зубов и нервной системы. Если вы заметили у себя симптомы, не откладывайте визит к врачу, чтобы вовремя начать лечение и избежать осложнений.

Уточнения

Брукси́зм (от др.-греч. βρυγμός - "зубной скрежет") — скрежет зубами. Чаще проявляется во время сна (скрежет, стуки зубами, чавкание, сглатывание слюны).

