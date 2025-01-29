Что может скрывать ночной скрежет зубов: узнайте, как избежать серьёзных проблем

Скрежет зубами, или бруксизм, — это не только неприятный звук, но и реальная угроза для здоровья зубов и всего организма. Хотя иногда он бывает случайным, частые эпизоды могут привести к серьёзным последствиям. Что вызывает этот недуг и как с ним бороться?
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон
Что такое бруксизм
Бруксизм — это непроизвольное сжимание челюстей или скрежет зубами во сне. Это явление встречается у 15% людей, а у детей оно встречается чаще, чем у взрослых. В некоторых случаях оно может сопровождаться нарушениями дыхания во сне, повышением давления и даже сомнамбулизмом. Причины могут быть разнообразными, и не всегда они ограничиваются только проблемами с зубами.
Основные причины бруксизма
Стоматологические проблемы: неправильный прикус, плохо подобранные брекеты, проблемы с протезами.
Привычкиизависимости: злоупотребление кофеином, алкоголем, никотином или наркотиками.
Применение снотворныхи антидепрессантов.
Симптомы бруксизма
Скрежет зубами, который может быть громким или тихим.
Зубная боль, боль в височно-нижнечелюстном суставе.
Головные боли, сонливость, сухость во рту по утрам.
Возможные трещины на зубах и стираемость эмали.
Осложнения бруксизма
Стираемость зубов, повреждение эмали.
Выпадение зубов, расшатывание.
Воспаление дёсен (периодонтит) и хронический гингивит.
Лицевые боли и артрит височно-нижнечелюстного сустава.
Когда нужно обратиться к врачу
Если у вас часто появляются головная или зубная боль по утрам, наблюдается стираемость зубов или приступы скрежета более 10 секунд, стоит обратиться к специалисту. Важно вовремя начать лечение, чтобы избежать осложнений.
Как лечить бруксизм
Лечение бруксизма требует комплексного подхода:
Психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию.
Использование защитных капп, которые предотвращают стирание зубов.
Лечение с помощью инъекций ботулотоксина для расслабления жевательных мышц.
В некоторых случаях требуется ортодонтическое лечение для коррекции прикуса.
Профилактика бруксизма
Избегайте стресса, научитесь расслабляться перед сном.
Следите за режимом дня, избегайте кофеина и алкоголя вечером.
Регулярно посещайте стоматолога для проверки состояния зубов и прикуса.
Заключение
Бруксизм — это не просто ночной скрежет зубами, а серьёзная угроза для здоровья зубов и нервной системы. Если вы заметили у себя симптомы, не откладывайте визит к врачу, чтобы вовремя начать лечение и избежать осложнений.
Уточнения
Брукси́зм (от др.-греч. βρυγμός - "зубной скрежет") — скрежет зубами. Чаще проявляется во время сна (скрежет, стуки зубами, чавкание, сглатывание слюны).