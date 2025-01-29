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Что может скрывать ночной скрежет зубов: узнайте, как избежать серьёзных проблем

3:04
Здоровье

Скрежет зубами, или бруксизм, — это не только неприятный звук, но и реальная угроза для здоровья зубов и всего организма. Хотя иногда он бывает случайным, частые эпизоды могут привести к серьёзным последствиям. Что вызывает этот недуг и как с ним бороться?

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что такое бруксизм

Бруксизм — это непроизвольное сжимание челюстей или скрежет зубами во сне. Это явление встречается у 15% людей, а у детей оно встречается чаще, чем у взрослых. В некоторых случаях оно может сопровождаться нарушениями дыхания во сне, повышением давления и даже сомнамбулизмом. Причины могут быть разнообразными, и не всегда они ограничиваются только проблемами с зубами.

Основные причины бруксизма

  • Стоматологические проблемы: неправильный прикус, плохо подобранные брекеты, проблемы с протезами.
  • Психологические факторы: стресс, тревожность, депрессия.
  • Болезни: болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, артрит.
  • Привычки и зависимости: злоупотребление кофеином, алкоголем, никотином или наркотиками.
  • Применение снотворных и антидепрессантов.

Симптомы бруксизма

  • Скрежет зубами, который может быть громким или тихим.
  • Зубная боль, боль в височно-нижнечелюстном суставе.
  • Головные боли, сонливость, сухость во рту по утрам.
  • Возможные трещины на зубах и стираемость эмали.

Осложнения бруксизма

  • Стираемость зубов, повреждение эмали.
  • Выпадение зубов, расшатывание.
  • Воспаление дёсен (периодонтит) и хронический гингивит.
  • Лицевые боли и артрит височно-нижнечелюстного сустава.

Когда нужно обратиться к врачу

Если у вас часто появляются головная или зубная боль по утрам, наблюдается стираемость зубов или приступы скрежета более 10 секунд, стоит обратиться к специалисту. Важно вовремя начать лечение, чтобы избежать осложнений.

Как лечить бруксизм

Лечение бруксизма требует комплексного подхода:

  • Психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию.
  • Использование защитных капп, которые предотвращают стирание зубов.
  • Лечение с помощью инъекций ботулотоксина для расслабления жевательных мышц.
  • В некоторых случаях требуется ортодонтическое лечение для коррекции прикуса.

Профилактика бруксизма

  • Избегайте стресса, научитесь расслабляться перед сном.
  • Следите за режимом дня, избегайте кофеина и алкоголя вечером.
  • Регулярно посещайте стоматолога для проверки состояния зубов и прикуса.

Заключение

Бруксизм — это не просто ночной скрежет зубами, а серьёзная угроза для здоровья зубов и нервной системы. Если вы заметили у себя симптомы, не откладывайте визит к врачу, чтобы вовремя начать лечение и избежать осложнений.

Уточнения

Брукси́зм (от др.-греч. βρυγμός - "зубной скрежет") — скрежет зубами. Чаще проявляется во время сна (скрежет, стуки зубами, чавкание, сглатывание слюны).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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