Почему кружится голова: причины и диагностика

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головокружение — это симптом, который может возникать по разным причинам, начиная от стрессов и заканчивая заболеваниями вестибулярного аппарата. Иногда оно сопровождается головной болью, и в таком случае врачи могут ставить диагноз "вестибулярная мигрень". Это заболевание встречается чаще у женщин среднего возраста и может проявляться по-разному, затрудняя диагностику.

Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free Височная боль

Вестибулярная мигрень: что это

Вестибулярная мигрень — это специфический тип мигрени, при котором головокружение становится основным симптомом. При этом головная боль может не сопровождать приступы, но другие симптомы мигрени, такие как тошнота, чувствительность к свету и звукам, сохраняются. В некоторых случаях появляется синдром Алисы в стране чудес, когда объекты кажутся больше или меньше, чем на самом деле.

Головокружение при вестибулярной мигрени характеризуется ощущением движения, хотя человек на самом деле неподвижен. Это состояние называется вестибулярным или вращательным головокружением (в англоязычной медицинской практике используется термин "vertigo").

Причины головокружения

Головокружение может быть связано с различными заболеваниями и состояниями, такими как:

Мигрень : головокружение может быть результатом мигрени, особенно при наличии ауры.

: головокружение может быть результатом мигрени, особенно при наличии ауры. Проблемы с вестибулярным аппаратом : орган равновесия может давать сбой, что приводит к головокружению.

: орган равновесия может давать сбой, что приводит к головокружению. Пониженное артериальное давление или снижение уровня сахара в крови : такие состояния могут вызвать ощущение головокружения.

или : такие состояния могут вызвать ощущение головокружения. Вирусные инфекции, воздействующие на нервную систему.

Когда обратиться к врачу

Если головокружение стало регулярным или мешает повседневной жизни, важно обратиться к специалисту. Врач поможет установить причину и назначить необходимое лечение. Для диагностики вестибулярной мигрени врач может использовать:

Магнитно-резонансную томографию (МРТ): для выявления заболеваний головного мозга.

для выявления заболеваний головного мозга. Исследования вестибулярной функции: для проверки работы вестибулярного аппарата.

для проверки работы вестибулярного аппарата. Люмбальную пункцию, если требуется исключить другие заболевания.

Диагностика и лечение

Проблемы с вестибулярным аппаратом или мигренью могут быть диагностированы неврологом или отоневрологом. Важно понимать, что головокружение при мигрени может быть связано с другими неврологическими состояниями, такими как болезнь Меньера. Этот диагноз ставится, если головокружение сопровождается шумом в ушах и снижением слуха.

Для лечения вестибулярной мигрени могут быть использованы:

Медикаментозные средства для уменьшения приступов.

для уменьшения приступов. Терапия для уменьшения стресса и психоэмоциональных расстройств.

и психоэмоциональных расстройств. Коррекция образа жизни: правильное питание, регулярный сон и уменьшение стрессовых факторов.

Как помочь себе

Важно следить за рутиной и здоровьем в повседневной жизни:

Проанализируйте приступы : в какой момент возникает головокружение, как долго оно длится, есть ли факторы, которые его провоцируют.

: в какой момент возникает головокружение, как долго оно длится, есть ли факторы, которые его провоцируют. Корректируйте привычки : старайтесь избегать стрессов, достаточно отдыхайте и следите за питанием.

: старайтесь избегать стрессов, достаточно отдыхайте и следите за питанием. Консультируйтесь с врачом: если головокружение не проходит или становится более интенсивным, необходима медицинская помощь.

Заключение

Головокружение может быть признаком различных заболеваний, и важно правильно диагностировать его причину. Если симптомы становятся регулярными или мешают повседневной жизни, обратитесь к специалисту для своевременного лечения и профилактики.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

