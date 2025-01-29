Почему кружится голова: причины и диагностика

Головокружение — это симптом, который может возникать по разным причинам, начиная от стрессов и заканчивая заболеваниями вестибулярного аппарата. Иногда оно сопровождается головной болью, и в таком случае врачи могут ставить диагноз "вестибулярная мигрень". Это заболевание встречается чаще у женщин среднего возраста и может проявляться по-разному, затрудняя диагностику.
Вестибулярная мигрень — это специфический тип мигрени, при котором головокружение становится основным симптомом. При этом головная боль может не сопровождать приступы, но другие симптомы мигрени, такие как тошнота, чувствительность к свету и звукам, сохраняются. В некоторых случаях появляется синдром Алисы в стране чудес, когда объекты кажутся больше или меньше, чем на самом деле.
Головокружение при вестибулярной мигрени характеризуется ощущением движения, хотя человек на самом деле неподвижен. Это состояние называется вестибулярным или вращательным головокружением (в англоязычной медицинской практике используется термин "vertigo").
Головокружение может быть связано с различными заболеваниями и состояниями, такими как:
Если головокружение стало регулярным или мешает повседневной жизни, важно обратиться к специалисту. Врач поможет установить причину и назначить необходимое лечение. Для диагностики вестибулярной мигрени врач может использовать:
Проблемы с вестибулярным аппаратом или мигренью могут быть диагностированы неврологом или отоневрологом. Важно понимать, что головокружение при мигрени может быть связано с другими неврологическими состояниями, такими как болезнь Меньера. Этот диагноз ставится, если головокружение сопровождается шумом в ушах и снижением слуха.
Для лечения вестибулярной мигрени могут быть использованы:
Важно следить за рутиной и здоровьем в повседневной жизни:
Головокружение может быть признаком различных заболеваний, и важно правильно диагностировать его причину. Если симптомы становятся регулярными или мешают повседневной жизни, обратитесь к специалисту для своевременного лечения и профилактики.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
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