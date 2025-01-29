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Стреляет или жжёт нерв: разбираем возможные причины и методы лечения

3:26
Здоровье

Чувство жжения, покалывания или резких прострелов в руке или ноге, особенно сопровождающееся онемением, может быть связано с раздражением или сдавлением нерва. Часто такие боли усиливаются ночью, мешая спать, а привычные обезболивающие не дают эффекта. Разбираем, почему это происходит и что с этим делать.

Мужчина держится за шею
Фото: ru.freepik.com by jcomp
Мужчина держится за шею

Что происходит в организме

Существует два типа боли:

  • Ноцицептивная: связана с повреждением тканей (ушиб, ожог, рана).
  • Нейропатическая: возникает из-за раздражения или повреждения нервов, даже без травмы.

Признаки нейропатической боли

  • Спонтанное появление (жжение, покалывание, ощущение мурашек).
  • Боль от раздражителей, которые обычно ее не вызывают (например, холод или легкое касание).
  • Повышенная или, наоборот, сниженная чувствительность кожи.
  • Искаженное восприятие прикосновений.

Боль при поражении нерва локализуется в зоне, за которую он отвечает, и сопровождается изменением чувствительности кожи.

Причины нейропатической боли

Нейропатическая боль связана с повреждением нервной системы, которое может произойти в любом ее участке — от головного и спинного мозга до периферических нервов. Это могут спровоцировать:

  • Сахарный диабет (поражение нервов из-за высокого уровня сахара).
  • Инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.
  • Герпес и вирусные инфекции.
  • Онкологические заболевания, химиотерапия.
  • Сдавление нерва грыжей позвоночника.
  • Травмы и хирургические операции.

Часто пациенты жалуются на герпетическую невралгию — сильную боль, возникающую после перенесенного герпеса, или на воспаление тройничного нерва, которое вызывает мучительные прострелы в лице.

Как лечат нейропатическую боль

Лечение включает два подхода:

  1. Воздействие на причину - лечение основного заболевания (диабета, инфекции и т. д.).
  2. Облегчение боли:
    • Противосудорожные препараты и антидепрессанты (помогают нормализовать работу нервной системы).
    • Местные средства (пластыри, кремы, мази).
    • Блокады нервов (инъекции с анестетиками и гормонами).
    • Нейростимуляция (при сложных случаях).

Что будет без лечения

Игнорировать нейропатическую боль нельзя:

  • Иногда это первый симптом серьезной болезни, например диабета или опухоли.
  • Без лечения боль может стать хронической, ухудшая качество жизни, вызывая бессонницу и депрессию.

Когда обращаться к врачу

Если боль кратковременная и связана с неудобным положением тела, это не повод для беспокойства. Но стоит обратиться к врачу, если:

  • Прострелы и жжение сохраняются или усиливаются.
  • Появилось онемение или слабость в конечностях.
  • Ощущения мешают спать.
  • Боль распространяется на обе руки или ноги.
  • Появились высыпания в болезненной зоне.

Заключение

Нейропатическая боль — это сигнал организма о проблеме, которую нельзя игнорировать. Самолечение не помогает, поэтому при первых симптомах важно обратиться к врачу, чтобы вовремя выявить причину и подобрать эффективное лечение.

Уточнения

Невралги́я (от др.-греч. νεῦρον - "жила, нерв" + ἄλγος - "боль") — поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли в зоне иннервации какого-либо нерва.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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