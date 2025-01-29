Стреляет или жжёт нерв: разбираем возможные причины и методы лечения

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувство жжения, покалывания или резких прострелов в руке или ноге, особенно сопровождающееся онемением, может быть связано с раздражением или сдавлением нерва. Часто такие боли усиливаются ночью, мешая спать, а привычные обезболивающие не дают эффекта. Разбираем, почему это происходит и что с этим делать.

Фото: ru.freepik.com by jcomp Мужчина держится за шею

Что происходит в организме

Существует два типа боли:

Ноцицептивная: связана с повреждением тканей (ушиб, ожог, рана).

связана с повреждением тканей (ушиб, ожог, рана). Нейропатическая: возникает из-за раздражения или повреждения нервов, даже без травмы.

Признаки нейропатической боли

Спонтанное появление (жжение, покалывание, ощущение мурашек).

Боль от раздражителей, которые обычно ее не вызывают (например, холод или легкое касание).

Повышенная или, наоборот, сниженная чувствительность кожи.

Искаженное восприятие прикосновений.

Боль при поражении нерва локализуется в зоне, за которую он отвечает, и сопровождается изменением чувствительности кожи.

Причины нейропатической боли

Нейропатическая боль связана с повреждением нервной системы, которое может произойти в любом ее участке — от головного и спинного мозга до периферических нервов. Это могут спровоцировать:

Сахарный диабет (поражение нервов из-за высокого уровня сахара).

(поражение нервов из-за высокого уровня сахара). Инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз .

. Герпес и вирусные инфекции .

. Онкологические заболевания, химиотерапия .

. Сдавление нерва грыжей позвоночника .

. Травмы и хирургические операции.

Часто пациенты жалуются на герпетическую невралгию — сильную боль, возникающую после перенесенного герпеса, или на воспаление тройничного нерва, которое вызывает мучительные прострелы в лице.

Как лечат нейропатическую боль

Лечение включает два подхода:

Воздействие на причину - лечение основного заболевания (диабета, инфекции и т. д.). Облегчение боли: Противосудорожные препараты и антидепрессанты (помогают нормализовать работу нервной системы).

Местные средства (пластыри, кремы, мази).

Блокады нервов (инъекции с анестетиками и гормонами).

Нейростимуляция (при сложных случаях).

Что будет без лечения

Игнорировать нейропатическую боль нельзя:

Иногда это первый симптом серьезной болезни, например диабета или опухоли.

Без лечения боль может стать хронической, ухудшая качество жизни, вызывая бессонницу и депрессию.

Когда обращаться к врачу

Если боль кратковременная и связана с неудобным положением тела, это не повод для беспокойства. Но стоит обратиться к врачу, если:

Прострелы и жжение сохраняются или усиливаются.

Появилось онемение или слабость в конечностях.

Ощущения мешают спать.

Боль распространяется на обе руки или ноги.

Появились высыпания в болезненной зоне.

Заключение

Нейропатическая боль — это сигнал организма о проблеме, которую нельзя игнорировать. Самолечение не помогает, поэтому при первых симптомах важно обратиться к врачу, чтобы вовремя выявить причину и подобрать эффективное лечение.

Уточнения

Невралги́я (от др.-греч. νεῦρον - "жила, нерв" + ἄλγος - "боль") — поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли в зоне иннервации какого-либо нерва.

