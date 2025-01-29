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Опасные болезни крови: какие из них передаются по наследству

3:56
Здоровье

Наследственные заболевания крови встречаются менее чем у пяти человек на десять тысяч, что делает их редкими. Однако в мировом масштабе миллионы людей сталкиваются с их последствиями. Эти болезни могут значительно ухудшать качество жизни, поэтому важно знать, какие именно заболевания передаются по наследству, как их выявляют и какие методы лечения существуют.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Что такое наследственные болезни крови

Кровь — это живая ткань, состоящая из плазмы и форменных элементов:

  • Эритроциты: обеспечивают доставку кислорода к органам.
  • Лейкоциты: отвечают за иммунитет.
  • Тромбоциты: участвуют в процессе свертывания крови.

Если работа этих клеток нарушается, возникают заболевания, которые могут проявиться в детстве или во взрослом возрасте. Некоторые из них передаются по наследству, и механизмы их возникновения до сих пор изучаются.

Какие болезни крови передаются по наследству

  • Анемия Фанкони: редкое заболевание, при котором костный мозг не может вырабатывать клетки крови в достаточном количестве.
  • Серповидноклеточная анемия: эритроциты меняют форму, что приводит к нарушению кровотока, анемии и сильным болям.
  • Талассемия: недостаток гемоглобина, из-за чего организм испытывает нехватку кислорода, вызывая слабость и учащённое сердцебиение.
  • Гемофилия: нарушение свертываемости крови, чаще встречается у мужчин. Даже небольшая травма может привести к сильному кровотечению.
  • Болезнь фон Виллебранда: аналогична гемофилии, но встречается у мужчин и женщин в равной степени и протекает в более лёгкой форме.

Тревожные симптомы

Признаки зависят от конкретного заболевания, но есть общие проявления:

  • Постоянная усталость и слабость.
  • Бледность кожи.
  • Учащённое сердцебиение.
  • Головокружение.
  • Длительные кровотечения, не останавливающиеся в течение 10 минут.
  • Синяки, возникающие без видимой причины.

Если вы замечаете у себя или близких эти симптомы, стоит обратиться к гематологу.

Как выявляют наследственные болезни крови

Основные методы диагностики:

  • Общий анализ крови: помогает определить количество и качество клеток крови.
  • Биохимический анализ: оценивает уровень гемоглобина и других важных показателей.
  • Генетические тесты: позволяют точно определить наличие мутаций.
  • Коагулограмма: оценивает скорость свертывания крови.

Некоторые заболевания, например серповидноклеточную анемию, можно выявить ещё до рождения ребёнка с помощью анализа ДНК плода.

Методы лечения

Наследственные заболевания крови пока невозможно полностью вылечить, но современные методы позволяют контролировать их течение:

  • Наблюдение: если болезнь не вызывает серьёзных симптомов, лечение может не требоваться.
  • Переливание крови: применяется при тяжёлых формах анемии и нарушениях свертываемости.
  • Препараты, стимулирующие костный мозг: помогают организму вырабатывать больше клеток крови.
  • Антикоагулянты: предотвращают избыточное свертывание крови.

Генная инженерия активно развивается, и в будущем появятся более эффективные методы лечения.

Что важно знать

  • Наследственные болезни крови встречаются редко, но могут значительно влиять на жизнь человека.
  • Поломки в генах приводят к нарушениям работы клеток крови.
  • Некоторые заболевания можно диагностировать ещё до рождения.
  • Если у вас необъяснимые кровотечения, постоянная слабость или анемия, стоит обратиться к гематологу.

Уточнения

Эритроци́ты (от греч. ἐρυθρός - красный и κύτος - вместилище, клетка), также известные под названием кра́сные кровяны́е тельца́ - клетки крови позвоночных животных, человека и гемолимфы некоторых беспозвоночных (сипункулид, у которых эритроциты плавают в полости целома, и некоторых двустворчатых моллюсков).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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