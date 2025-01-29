Опасные болезни крови: какие из них передаются по наследству

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наследственные заболевания крови встречаются менее чем у пяти человек на десять тысяч, что делает их редкими. Однако в мировом масштабе миллионы людей сталкиваются с их последствиями. Эти болезни могут значительно ухудшать качество жизни, поэтому важно знать, какие именно заболевания передаются по наследству, как их выявляют и какие методы лечения существуют.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Что такое наследственные болезни крови

Кровь — это живая ткань, состоящая из плазмы и форменных элементов:

Эритроциты: обеспечивают доставку кислорода к органам.

обеспечивают доставку кислорода к органам. Лейкоциты: отвечают за иммунитет.

отвечают за иммунитет. Тромбоциты: участвуют в процессе свертывания крови.

Если работа этих клеток нарушается, возникают заболевания, которые могут проявиться в детстве или во взрослом возрасте. Некоторые из них передаются по наследству, и механизмы их возникновения до сих пор изучаются.

Какие болезни крови передаются по наследству

Анемия Фанкони : редкое заболевание, при котором костный мозг не может вырабатывать клетки крови в достаточном количестве.

: редкое заболевание, при котором костный мозг не может вырабатывать клетки крови в достаточном количестве. Серповидноклеточная анемия : эритроциты меняют форму, что приводит к нарушению кровотока, анемии и сильным болям.

: эритроциты меняют форму, что приводит к нарушению кровотока, анемии и сильным болям. Талассемия : недостаток гемоглобина, из-за чего организм испытывает нехватку кислорода, вызывая слабость и учащённое сердцебиение.

: недостаток гемоглобина, из-за чего организм испытывает нехватку кислорода, вызывая слабость и учащённое сердцебиение. Гемофилия : нарушение свертываемости крови, чаще встречается у мужчин. Даже небольшая травма может привести к сильному кровотечению.

: нарушение свертываемости крови, чаще встречается у мужчин. Даже небольшая травма может привести к сильному кровотечению. Болезнь фон Виллебранда: аналогична гемофилии, но встречается у мужчин и женщин в равной степени и протекает в более лёгкой форме.

Тревожные симптомы

Признаки зависят от конкретного заболевания, но есть общие проявления:

Постоянная усталость и слабость.

Бледность кожи.

Учащённое сердцебиение.

Головокружение.

Длительные кровотечения, не останавливающиеся в течение 10 минут.

Синяки, возникающие без видимой причины.

Если вы замечаете у себя или близких эти симптомы, стоит обратиться к гематологу.

Как выявляют наследственные болезни крови

Основные методы диагностики:

Общий анализ крови : помогает определить количество и качество клеток крови.

: помогает определить количество и качество клеток крови. Биохимический анализ : оценивает уровень гемоглобина и других важных показателей.

: оценивает уровень гемоглобина и других важных показателей. Генетические тесты : позволяют точно определить наличие мутаций.

: позволяют точно определить наличие мутаций. Коагулограмма: оценивает скорость свертывания крови.

Некоторые заболевания, например серповидноклеточную анемию, можно выявить ещё до рождения ребёнка с помощью анализа ДНК плода.

Методы лечения

Наследственные заболевания крови пока невозможно полностью вылечить, но современные методы позволяют контролировать их течение:

Наблюдение : если болезнь не вызывает серьёзных симптомов, лечение может не требоваться.

: если болезнь не вызывает серьёзных симптомов, лечение может не требоваться. Переливание крови : применяется при тяжёлых формах анемии и нарушениях свертываемости.

: применяется при тяжёлых формах анемии и нарушениях свертываемости. Препараты, стимулирующие костный мозг : помогают организму вырабатывать больше клеток крови.

: помогают организму вырабатывать больше клеток крови. Антикоагулянты: предотвращают избыточное свертывание крови.

Генная инженерия активно развивается, и в будущем появятся более эффективные методы лечения.

Что важно знать

Наследственные болезни крови встречаются редко, но могут значительно влиять на жизнь человека.

Поломки в генах приводят к нарушениям работы клеток крови.

Некоторые заболевания можно диагностировать ещё до рождения.

Если у вас необъяснимые кровотечения, постоянная слабость или анемия, стоит обратиться к гематологу.

Уточнения

Эритроци́ты (от греч. ἐρυθρός - красный и κύτος - вместилище, клетка), также известные под названием кра́сные кровяны́е тельца́ - клетки крови позвоночных животных, человека и гемолимфы некоторых беспозвоночных (сипункулид, у которых эритроциты плавают в полости целома, и некоторых двустворчатых моллюсков).

