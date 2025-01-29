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Боли, одышка и усталость — осанка может быть причиной: как спасти позвоночник

Здоровье

Осанка — это естественное положение тела, при котором позвоночник остается ровным без лишнего напряжения. Однако из-за сидячего образа жизни, недостаточной физической активности и привычки смотреть в гаджеты большинство людей сталкиваются с проблемами осанки. Разбираемся, какие последствия это может иметь и как исправить ситуацию.

Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Чем опасна неправильная осанка

Боли в спине

  • Из-за неравномерного распределения нагрузки мышцы спины находятся в постоянном напряжении, что приводит к спазмам и хронической боли. В тяжелых случаях возможны деформации позвонков и образование грыж.

Разрушение суставов и позвоночника

  • Нарушение осанки увеличивает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, провоцируя развитие остеоартрита. Кроме того, межпозвонковые диски получают меньше кислорода и питательных веществ, что ускоряет их износ и приводит к остеохондрозу.

Проблемы с дыханием и кровообращением

  • Искривленный позвоночник может сдавливать сосуды, ухудшая кровоснабжение органов. В результате мозг получает меньше кислорода, что может привести к головным болям, слабости и снижению концентрации. Если нарушается положение грудной клетки, легкие не могут полностью раскрываться, что вызывает одышку.

Формирование сколиоза

  • При постоянном неправильном положении тела может развиться сколиоз — искривление позвоночника, которое чаще всего диагностируют у детей.

Как исправить осанку

Регулярная физическая активность

  • Лечебная гимнастика, йога, пилатес и растяжка помогают укрепить мышцы спины и снять напряжение.

Правильная организация рабочего места

  • Стул и стол должны соответствовать росту, а монитор находиться на уровне глаз. Важно делать перерывы, чтобы размяться.

Использование ортопедических средств

  • В некоторых случаях врач может назначить коррекционные корсеты, но их нельзя носить без рекомендаций специалиста.

Контроль осанки

  • Регулярное посещение ортопеда поможет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить серьезные последствия.

Заключение

Нарушение осанки — это не просто косметический дефект, а серьезная проблема, которая может привести к боли, заболеваниям суставов и нарушению работы внутренних органов. Исправить ситуацию можно с помощью регулярных упражнений, правильной осанки за рабочим местом и своевременного обращения к специалисту.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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