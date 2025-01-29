Мучает бессонница: эти советы помогут вам снова спать спокойно

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница — это не только проблема засыпания, но и частые ночные пробуждения, поверхностный сон или невозможность снова заснуть. С этим сталкивается почти треть населения. Хроническая бессонница вызывает упадок сил, снижает работоспособность и влияет на качество жизни. Но что делать, если вы не можете спать? Как предотвратить эту проблему и справиться с ней?

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Когда нужно бить тревогу

Если засыпание занимает больше 20 минут и это повторяется на протяжении недели или более, стоит обратиться к врачу. Также стоит насторожиться, если вам часто не удаётся уснуть снова после ночных пробуждений, особенно если это сопровождается тревогой и навязчивыми мыслями. Бессонница может сильно повлиять на нервную систему и даже стать причиной хронических заболеваний.

Основные причины бессонницы

Обычно бессонница — симптом более серьёзных проблем, таких как депрессия или тревога. Например, у молодых людей она может быть связана с тревожными расстройствами, нарушением режима дня или излишним стрессом. У пожилых людей бессонница часто возникает на фоне заболеваний сердца, лёгких или хронических болей.

Кто в группе риска

На бессонницу чаще всего жалуются люди среднего и пожилого возраста. Однако, среди молодых людей также встречаются такие проблемы. Женщины, переживающие менопаузу, и люди, работающие в ночные смены, например, диспетчеры или пилоты, тоже находятся в группе риска.

Что влияет на качество сна

Физическая активность и соблюдение режима дня — ключевые факторы, влияющие на качество сна. Также стоит учитывать психоэмоциональные нагрузки и личные переживания. Например, сильный стресс, вызванный личной утратой или переутомлением, может спровоцировать бессонницу спустя месяцы после события.

Как избавиться от бессонницы

Чтобы нормализовать сон, важно обратиться к врачу-сомнологу, который поможет выявить причину. В диагностике используется полисомнография — исследование сна, фиксирующее параметры дыхания, сердцебиения и мозговой активности. Это помогает точно определить наличие синдрома апноэ или других расстройств.

Профилактика бессонницы

Чтобы избежать бессонницы, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Соблюдайте режим труда и отдыха.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Ложитесь спать в одно и то же время в тёмной, проветренной комнате.

Исключите использование телефонов и компьютеров перед сном.

Используйте расслабляющие аудиозаписи или вечерние прогулки.

Заключение

Бессонница — это не просто неприятность, а сигнал о том, что организм нуждается в помощи. Задумайтесь о своём здоровье и обратитесь к специалисту, если проблема с сном продолжается долго. Своевременная диагностика и лечение помогут вернуть вам здоровый сон и улучшить качество жизни.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

