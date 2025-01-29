Аппендикс не бесполезен: вот зачем он нужен организму

Аппендицит — опасное воспалительное заболевание, которое требует срочной медицинской помощи. Его симптомы могут отличаться в зависимости от возраста, что затрудняет диагностику. Разбираем, как распознать аппендицит, почему он возникает и чем грозит промедление.
Аппендицит чаще развивается у детей 5-12 лет и взрослых 20-40 лет. Основная причина — реакция лимфатической ткани аппендикса на инфекцию, что приводит к его отеку и воспалению. Процесс проходит несколько стадий: от катарального воспаления без гноя до перфорации, когда в стенке аппендикса появляется отверстие, а его содержимое попадает в брюшную полость.
Ранее считалось, что аппендикс — бесполезный орган, но современные исследования доказывают его важность:
Диагностика аппендицита затруднена, так как классические симптомы встречаются только у 20-30% пациентов. Основные признаки у взрослых и подростков:
У детей до 3 лет аппендицит протекает иначе: появляются общая интоксикация, вялость, постоянный плач, рвота и диарея.
Дифференциальная диагностика важна, так как аппендицит можно спутать с холециститом, почечной коликой или циститом. Врач проводит осмотр, анализ крови и мочи, УЗИ. В сложных случаях используется лапароскопия.
Выбор методики зависит от состояния пациента:
Если аппендицит осложнен перитонитом, требуется открытая операция с промыванием брюшной полости.
Без хирургического вмешательства аппендицит может привести к серьезным осложнениям:
Аппендицит не излечивается консервативно. В исключительных ситуациях (например, в море или без доступа к врачам) пациенту назначают антибиотики, чтобы замедлить воспаление. Однако это лишь временная мера — без операции аппендицит не проходит.
Реабилитация зависит от сложности вмешательства:
Важно следить за работой кишечника: при отсутствии стула на четвертый день может потребоваться клизма.
Аппендицит — заболевание, которое нельзя игнорировать. Чем раньше он диагностирован, тем проще проходит операция и быстрее восстановление. При первых подозрениях на аппендицит важно сразу обратиться к хирургу.
Аппе́ндикс (синоним: червеобра́зный отро́сток, лат. appendix vermiformis, придаток) — придаток слепой кишки, начальной части толстой кишки.
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