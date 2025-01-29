Аппендикс не бесполезен: вот зачем он нужен организму

4:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аппендицит — опасное воспалительное заболевание, которое требует срочной медицинской помощи. Его симптомы могут отличаться в зависимости от возраста, что затрудняет диагностику. Разбираем, как распознать аппендицит, почему он возникает и чем грозит промедление.

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Причины воспаления аппендикса

Аппендицит чаще развивается у детей 5-12 лет и взрослых 20-40 лет. Основная причина — реакция лимфатической ткани аппендикса на инфекцию, что приводит к его отеку и воспалению. Процесс проходит несколько стадий: от катарального воспаления без гноя до перфорации, когда в стенке аппендикса появляется отверстие, а его содержимое попадает в брюшную полость.

Дополнительные факторы, провоцирующие аппендицит

Кишечные инфекции, которые вызывают воспаление лимфатических узлов.

Гельминты, попадающие в полость аппендикса (редкий случай).

Нарушение микрофлоры кишечника.

Почему аппендикс важен

Ранее считалось, что аппендикс — бесполезный орган, но современные исследования доказывают его важность:

Он выполняет иммунную функцию и первым реагирует на инфекции в брюшной полости.

Является резервуаром полезных бактерий, способствуя восстановлению микрофлоры кишечника после заболеваний.

Люди с удаленным аппендиксом чаще страдают кишечными инфекциями и имеют ослабленный иммунитет.

Как диагностируют аппендицит

Диагностика аппендицита затруднена, так как классические симптомы встречаются только у 20-30% пациентов. Основные признаки у взрослых и подростков:

Боль, начинающаяся в верхней части живота и перемещающаяся в правую подвздошную область.

Постоянное усиление боли, особенно при движении.

Повышенная температура (37-38 °C).

Потеря аппетита, сухость во рту.

Иногда боль отдает в область печени или мочевого пузыря.

У детей до 3 лет аппендицит протекает иначе: появляются общая интоксикация, вялость, постоянный плач, рвота и диарея.

Дифференциальная диагностика важна, так как аппендицит можно спутать с холециститом, почечной коликой или циститом. Врач проводит осмотр, анализ крови и мочи, УЗИ. В сложных случаях используется лапароскопия.

Операция при аппендиците

Выбор методики зависит от состояния пациента:

Классическая операция — через разрез в правой подвздошной области.

— через разрез в правой подвздошной области. Лапароскопия — менее травматичный метод, при котором аппендикс удаляют через три небольших прокола.

Если аппендицит осложнен перитонитом, требуется открытая операция с промыванием брюшной полости.

Что будет без операции

Без хирургического вмешательства аппендицит может привести к серьезным осложнениям:

Перитонит — воспаление брюшины с риском заражения всего организма.

— воспаление брюшины с риском заражения всего организма. Абсцесс — гнойное воспаление, сопровождающееся высокой температурой.

— гнойное воспаление, сопровождающееся высокой температурой. Сепсис — опасное заражение крови, которое может привести к летальному исходу.

Можно ли обойтись без операции

Аппендицит не излечивается консервативно. В исключительных ситуациях (например, в море или без доступа к врачам) пациенту назначают антибиотики, чтобы замедлить воспаление. Однако это лишь временная мера — без операции аппендицит не проходит.

Восстановление после операции

Реабилитация зависит от сложности вмешательства:

В первые сутки пациента не кормят.

Со второго дня разрешены легкие супы, а затем вводятся сухари, печеные яблоки.

Через четыре дня пациент постепенно возвращается к обычному питанию.

Важно следить за работой кишечника: при отсутствии стула на четвертый день может потребоваться клизма.

Заключение

Аппендицит — заболевание, которое нельзя игнорировать. Чем раньше он диагностирован, тем проще проходит операция и быстрее восстановление. При первых подозрениях на аппендицит важно сразу обратиться к хирургу.

Уточнения

Аппе́ндикс (синоним: червеобра́зный отро́сток, лат. appendix vermiformis, придаток) — придаток слепой кишки, начальной части толстой кишки.

