Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти привычные средства от простуды могут навредить
Новость, которая вас удивит: собаки, как и люди, бывают оптимистами и пессимистами
Актёр сериала "Кадетство" потерял сознание в своей квартире: что стало причиной?
Мумии с татуировками: открытие, которое перевернуло историю Древнего Египта
Собакам тоже нужен стоматолог! Как предотвратить кариес у домашних животных
Только пластика: 4 проблемные зоны где спорт бессилен
Ошибки, которые не дают винограду плодоносить: что вы делаете не так
Эти способы помогут сократить расходы на еду и остаться сытым
Электронные сигареты под запретом: чем теперь заменят вейпы

Аппендикс не бесполезен: вот зачем он нужен организму

4:18
Здоровье

Аппендицит — опасное воспалительное заболевание, которое требует срочной медицинской помощи. Его симптомы могут отличаться в зависимости от возраста, что затрудняет диагностику. Разбираем, как распознать аппендицит, почему он возникает и чем грозит промедление.

Девушка с болью в животе
Фото: https://www.freepik.com by 8photo
Девушка с болью в животе

Причины воспаления аппендикса

Аппендицит чаще развивается у детей 5-12 лет и взрослых 20-40 лет. Основная причина — реакция лимфатической ткани аппендикса на инфекцию, что приводит к его отеку и воспалению. Процесс проходит несколько стадий: от катарального воспаления без гноя до перфорации, когда в стенке аппендикса появляется отверстие, а его содержимое попадает в брюшную полость.

Дополнительные факторы, провоцирующие аппендицит

  • Кишечные инфекции, которые вызывают воспаление лимфатических узлов.
  • Гельминты, попадающие в полость аппендикса (редкий случай).
  • Нарушение микрофлоры кишечника.

Почему аппендикс важен

Ранее считалось, что аппендикс — бесполезный орган, но современные исследования доказывают его важность:

  • Он выполняет иммунную функцию и первым реагирует на инфекции в брюшной полости.
  • Является резервуаром полезных бактерий, способствуя восстановлению микрофлоры кишечника после заболеваний.
  • Люди с удаленным аппендиксом чаще страдают кишечными инфекциями и имеют ослабленный иммунитет.

Как диагностируют аппендицит

Диагностика аппендицита затруднена, так как классические симптомы встречаются только у 20-30% пациентов. Основные признаки у взрослых и подростков:

  • Боль, начинающаяся в верхней части живота и перемещающаяся в правую подвздошную область.
  • Постоянное усиление боли, особенно при движении.
  • Повышенная температура (37-38 °C).
  • Потеря аппетита, сухость во рту.
  • Иногда боль отдает в область печени или мочевого пузыря.

У детей до 3 лет аппендицит протекает иначе: появляются общая интоксикация, вялость, постоянный плач, рвота и диарея.

Дифференциальная диагностика важна, так как аппендицит можно спутать с холециститом, почечной коликой или циститом. Врач проводит осмотр, анализ крови и мочи, УЗИ. В сложных случаях используется лапароскопия.

Операция при аппендиците

Выбор методики зависит от состояния пациента:

  • Классическая операция — через разрез в правой подвздошной области.
  • Лапароскопия — менее травматичный метод, при котором аппендикс удаляют через три небольших прокола.

Если аппендицит осложнен перитонитом, требуется открытая операция с промыванием брюшной полости.

Что будет без операции

Без хирургического вмешательства аппендицит может привести к серьезным осложнениям:

  • Перитонит — воспаление брюшины с риском заражения всего организма.
  • Абсцесс — гнойное воспаление, сопровождающееся высокой температурой.
  • Сепсис — опасное заражение крови, которое может привести к летальному исходу.

Можно ли обойтись без операции

Аппендицит не излечивается консервативно. В исключительных ситуациях (например, в море или без доступа к врачам) пациенту назначают антибиотики, чтобы замедлить воспаление. Однако это лишь временная мера — без операции аппендицит не проходит.

Восстановление после операции

Реабилитация зависит от сложности вмешательства:

  • В первые сутки пациента не кормят.
  • Со второго дня разрешены легкие супы, а затем вводятся сухари, печеные яблоки.
  • Через четыре дня пациент постепенно возвращается к обычному питанию.

Важно следить за работой кишечника: при отсутствии стула на четвертый день может потребоваться клизма.

Заключение

Аппендицит — заболевание, которое нельзя игнорировать. Чем раньше он диагностирован, тем проще проходит операция и быстрее восстановление. При первых подозрениях на аппендицит важно сразу обратиться к хирургу.

Уточнения

Аппе́ндикс (синоним: червеобра́зный отро́сток, лат. appendix vermiformis, придаток) — придаток слепой кишки, начальной части толстой кишки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Обсудить
Сейчас читают
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Последние материалы
Эти привычные средства от простуды могут навредить
Новость, которая вас удивит: собаки, как и люди, бывают оптимистами и пессимистами
Актёр сериала "Кадетство" потерял сознание в своей квартире: что стало причиной?
Мумии с татуировками: открытие, которое перевернуло историю Древнего Египта
Собакам тоже нужен стоматолог! Как предотвратить кариес у домашних животных
Илья Байков: Необходимо изменить культуру потребления спиртных напитков
Только пластика: 4 проблемные зоны где спорт бессилен
Ошибки, которые не дают винограду плодоносить: что вы делаете не так
Эти способы помогут сократить расходы на еду и остаться сытым
Электронные сигареты под запретом: чем теперь заменят вейпы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.