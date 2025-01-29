Неожиданный враг: как плесневые грибки вызывают аллергию зимой

Аллергия — распространенное заболевание, от которого страдает каждый третий житель планеты. В России этот показатель колеблется от 17,5 до 30%. Несмотря на стереотипы, обострения могут происходить не только весной и летом, но и зимой. Разбираемся, что может вызывать реакции в холодное время года и действительно ли это аллергия.
Признаки аллергии универсальны и могут проявляться в разных системах организма:
Симптомы возникают при контакте с аллергеном и исчезают после прекращения воздействия.
Противогололедные реагенты по химическому составу — это соли. Они не способны оседать в воздухе сами по себе, но взаимодействуют с выхлопными газами и пылью, образуя потенциально опасные соединения.
Но стоит помнить, что сами по себе соли — не аллергены.
Существует мнение, что аллергические реакции зимой связаны не с реагентами, а с плесневыми грибками.
Диагностика аллергии на плесневые грибки проводится стандартными методами: анализы крови, кожные пробы, провокационные тесты.
Для выявления истинной причины симптомов обращаются к аллергологу-иммунологу. Диагностика включает:
Иногда клиническая картина напоминает аллергию, но аллерген выявить не удается. Важно не заниматься самодиагностикой.
Зимняя аллергия — реальность, но часто реакции вызываются не истинными аллергенами, а раздражителями, такими как реагенты и плесневые грибки. Выявить причину и подобрать лечение поможет аллерголог.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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