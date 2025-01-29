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Неожиданный враг: как плесневые грибки вызывают аллергию зимой

3:33
Здоровье

Аллергия — распространенное заболевание, от которого страдает каждый третий житель планеты. В России этот показатель колеблется от 17,5 до 30%. Несмотря на стереотипы, обострения могут происходить не только весной и летом, но и зимой. Разбираемся, что может вызывать реакции в холодное время года и действительно ли это аллергия.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Симптомы аллергии

Признаки аллергии универсальны и могут проявляться в разных системах организма:

  • Кожа: зуд, сыпь, отек, покраснение.
  • Глаза: зуд, слезотечение, отек, покраснение, корочки.
  • Нос: зуд, заложенность, выделение слизи, чихание.
  • Легкие: хрипы, кашель, сдавление в груди, одышка.
  • ЖКТ: тошнота, рвота, вздутие, диарея.
  • Сердечно-сосудистая система: резкое падение давления, слабость, обморок.

Симптомы возникают при контакте с аллергеном и исчезают после прекращения воздействия.

Реакция на противогололедные реагенты

Противогололедные реагенты по химическому составу — это соли. Они не способны оседать в воздухе сами по себе, но взаимодействуют с выхлопными газами и пылью, образуя потенциально опасные соединения.

  • При контакте с кожей возможен контактный дерматит — раздражение, но не аллергия.
  • Вдыхание реагентов раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель и першение.
  • У детей реакция встречается чаще из-за их низкого роста — они ближе к земле и вдыхают больше загрязненного воздуха.

Но стоит помнить, что сами по себе соли — не аллергены.

Аллергия на плесневые грибки

Существует мнение, что аллергические реакции зимой связаны не с реагентами, а с плесневыми грибками.

  • При оттепели грибки, содержащиеся в почве, поднимаются в воздух.
  • В городском воздухе зимой фиксируется наибольшее количество спор Aspergillus — грибков, вызывающих аллергические реакции.
  • Они могут провоцировать бронхиальную астму, ринит, риносинусит.

Диагностика аллергии на плесневые грибки проводится стандартными методами: анализы крови, кожные пробы, провокационные тесты.

Как диагностировать аллергию

Для выявления истинной причины симптомов обращаются к аллергологу-иммунологу. Диагностика включает:

  • Сбор информации об условиях жизни и симптомах.
  • Осмотр ЛОР-органов.
  • Лабораторные анализы крови.
  • Проведение кожных проб и молекулярной диагностики.

Иногда клиническая картина напоминает аллергию, но аллерген выявить не удается. Важно не заниматься самодиагностикой.

Профилактика и лечение

  • Промывание носа солевыми растворами помогает удалить раздражающие частицы.
  • Контакт с бактериями и вирусами в детстве снижает риск развития аллергии в будущем.
  • Гормональные капли в нос снимают отек и облегчают дыхание.
  • Антигистаминные препараты используются при подтвержденной аллергии.

Заключение

Зимняя аллергия — реальность, но часто реакции вызываются не истинными аллергенами, а раздражителями, такими как реагенты и плесневые грибки. Выявить причину и подобрать лечение поможет аллерголог.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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