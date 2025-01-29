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Как избавиться от запора без лекарств: лучшие фрукты

3:00
Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой запоров и ищут натуральные способы её решения. Среди природных средств особое место занимают фрукты, обладающие слабительным эффектом. Они не только вкусны, но и полезны для пищеварительной системы.

Понос
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Понос

Какие фрукты помогают при запорах?

Сливы и чернослив

Сливы известны своим мягким слабительным действием благодаря высокому содержанию клетчатки и сорбита. Чернослив содержит в 4 раза больше сорбита, чем свежие сливы, что делает его особенно эффективным при запорах.

Груши

Богаты клетчаткой и пектином, груши способствуют улучшению перистальтики кишечника. Для достижения слабительного эффекта рекомендуется употреблять их с кожурой и запивать стаканом воды. Однако у некоторых людей груши могут вызывать противоположный эффект из-за содержания дубильных веществ.

Киви

Содержит большое количество клетчатки и фермент актинидин, который улучшает процесс пищеварения и снижает газообразование. Употребление киви натощак ежедневно помогает нормализовать стул.

Цитрусовые (апельсины, грейпфруты)

Богаты лимонной кислотой и витамином C, они стимулируют пищеварение и способствуют выведению остатков пищи из организма. Свежевыжатые соки из этих фруктов, особенно при употреблении натощак, оказывают мягкое слабительное действие.

Яблоки

Содержат пектин и клетчатку, которые улучшают перистальтику кишечника. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется употреблять яблоки с кожурой. Печёные яблоки также полезны, особенно для детей и беременных женщин.

Инжир

Богат клетчаткой и натуральными сахарами, инжир облегчает процесс дефекации и защищает слизистую оболочку желудка. Он легко усваивается и помогает избавиться от изжоги.

Авокадо

Содержит полезные жиры и пищевые волокна, которые смягчают стул и облегчают его прохождение по кишечнику. Употребление авокадо натощак способствует решению проблемы запоров.

Рекомендации по употреблению

  • Регулярность: Включайте указанные фрукты в свой ежедневный рацион для поддержания нормальной работы кишечника.
  • Умеренность: Не переедайте, так как чрезмерное потребление может привести к метеоризму или диарее.
  • Гидратация: Пейте достаточное количество воды, особенно при увеличении потребления клетчатки, чтобы облегчить её прохождение через пищеварительный тракт.
  • Слушайте своё тело: Обратите внимание на реакцию организма на различные фрукты и корректируйте свой рацион соответственно.

Включение этих фруктов в рацион поможет естественным образом справиться с запорами и улучшить общее состояние здоровья.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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