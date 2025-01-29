Волосы седеют раньше времени: три главные причины

Ранняя седина — это не всегда вопрос возраста и генетики. Существует несколько причин, которые могут привести к преждевременному обесцвечиванию волос.
Если у родителей седина появилась рано, велика вероятность, что и у их детей волосы начнут терять пигмент в молодом возрасте.
Нервное напряжение провоцирует не только седину, но и множество других негативных процессов в организме. Причем стрессом могут быть не только эмоциональные переживания, но и:
Недостаток важных микроэлементов также может ускорить появление седины. Стоит регулярно проверять уровень минералов в организме и не принимать биодобавки без консультации врача.
Чтобы снизить риск ранней седины, важно следить за питанием, избегать стрессов, высыпаться и поддерживать баланс витаминов и минералов в организме.
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