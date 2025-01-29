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Волосы седеют раньше времени: три главные причины

1:09
Здоровье

Ранняя седина — это не всегда вопрос возраста и генетики. Существует несколько причин, которые могут привести к преждевременному обесцвечиванию волос.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Основные причины

1. Генетика

Если у родителей седина появилась рано, велика вероятность, что и у их детей волосы начнут терять пигмент в молодом возрасте.

2. Стресс

Нервное напряжение провоцирует не только седину, но и множество других негативных процессов в организме. Причем стрессом могут быть не только эмоциональные переживания, но и:

  • Чрезмерные физические нагрузки
  • Нерегулярный сон.
  • Несбалансированное питание.
  • Минеральный дисбаланс и анемия

Недостаток важных микроэлементов также может ускорить появление седины. Стоит регулярно проверять уровень минералов в организме и не принимать биодобавки без консультации врача.

Как замедлить процесс?

Чтобы снизить риск ранней седины, важно следить за питанием, избегать стрессов, высыпаться и поддерживать баланс витаминов и минералов в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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