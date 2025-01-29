Волосы седеют раньше времени: три главные причины

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ранняя седина — это не всегда вопрос возраста и генетики. Существует несколько причин, которые могут привести к преждевременному обесцвечиванию волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конский хвост

Основные причины

1. Генетика

Если у родителей седина появилась рано, велика вероятность, что и у их детей волосы начнут терять пигмент в молодом возрасте.

2. Стресс

Нервное напряжение провоцирует не только седину, но и множество других негативных процессов в организме. Причем стрессом могут быть не только эмоциональные переживания, но и:

Чрезмерные физические нагрузки

Нерегулярный сон.

Несбалансированное питание.

Минеральный дисбаланс и анемия

Недостаток важных микроэлементов также может ускорить появление седины. Стоит регулярно проверять уровень минералов в организме и не принимать биодобавки без консультации врача.

Как замедлить процесс?

Чтобы снизить риск ранней седины, важно следить за питанием, избегать стрессов, высыпаться и поддерживать баланс витаминов и минералов в организме.