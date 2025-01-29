Не стираете новую одежду? Тогда будьте готовы к этим последствиям

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие даже не задумываются, стоит ли отправлять в стирку только что купленные вещи. Формально вы не обязаны этого делать, но специалисты рекомендуют не пренебрегать этой процедурой.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Почему это важно?

Одежда и текстиль проходят долгий производственный путь, на котором используются различные химические вещества. Они остаются на ткани и могут контактировать с вашей кожей.

Что содержится в новой одежде:

Крахмал — придает ткани аккуратный вид, но может вызвать раздражение.

Масла и смолы — применяются в процессе прядения и ткачества.

Гидроксид натрия и другие химикаты — помогают очистить волокна.

Красители и отбеливатели — обеспечивают насыщенный цвет, но иногда линяют.

Чем это грозит?

Если не постирать вещи перед первым ношением, остатки химикатов могут вызвать:

Раздражение кожи, особенно у людей с высокой чувствительностью.

Дискомфорт, зуд и аллергические реакции.

Окрашивание кожи, мебели или других вещей из-за линяющих красителей.

Вывод

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется стирать новую одежду, постельное белье и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это простое действие поможет сохранить здоровье кожи и продлить срок службы вещей.