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Не стираете новую одежду? Тогда будьте готовы к этим последствиям

1:24
Здоровье

Многие даже не задумываются, стоит ли отправлять в стирку только что купленные вещи. Формально вы не обязаны этого делать, но специалисты рекомендуют не пренебрегать этой процедурой.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Почему это важно?

Одежда и текстиль проходят долгий производственный путь, на котором используются различные химические вещества. Они остаются на ткани и могут контактировать с вашей кожей.

Что содержится в новой одежде:

  • Крахмал — придает ткани аккуратный вид, но может вызвать раздражение.
  • Масла и смолы — применяются в процессе прядения и ткачества.
  • Гидроксид натрия и другие химикаты — помогают очистить волокна.
  • Красители и отбеливатели — обеспечивают насыщенный цвет, но иногда линяют.

Чем это грозит?

Если не постирать вещи перед первым ношением, остатки химикатов могут вызвать:

  • Раздражение кожи, особенно у людей с высокой чувствительностью.
  • Дискомфорт, зуд и аллергические реакции.
  • Окрашивание кожи, мебели или других вещей из-за линяющих красителей.

Вывод

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется стирать новую одежду, постельное белье и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это простое действие поможет сохранить здоровье кожи и продлить срок службы вещей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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