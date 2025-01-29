Не стираете новую одежду? Тогда будьте готовы к этим последствиям

Многие даже не задумываются, стоит ли отправлять в стирку только что купленные вещи. Формально вы не обязаны этого делать, но специалисты рекомендуют не пренебрегать этой процедурой.
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Стиральная машина
Почему это важно?
Одежда и текстиль проходят долгий производственный путь, на котором используются различные химические вещества. Они остаются на ткани и могут контактировать с вашей кожей.
Что содержится в новой одежде:
Крахмал — придает ткани аккуратный вид, но может вызвать раздражение.
Масла и смолы — применяются в процессе прядения и ткачества.
Гидроксид натрия и другие химикаты — помогают очистить волокна.
Красители и отбеливатели — обеспечивают насыщенный цвет, но иногда линяют.
Чем это грозит?
Если не постирать вещи перед первым ношением, остатки химикатов могут вызвать:
Раздражение кожи, особенно у людей с высокой чувствительностью.
Дискомфорт, зуд и аллергические реакции.
Окрашивание кожи, мебели или других вещей из-за линяющих красителей.
Вывод
Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется стирать новую одежду, постельное белье и другие текстильные изделия перед первым использованием. Это простое действие поможет сохранить здоровье кожи и продлить срок службы вещей.