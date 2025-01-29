Рисовая вода для волос: секрет густой и здоровой шевелюры

Рисовая вода — это не просто мутная жидкость, а настоящий эликсир красоты, насыщенный витаминами, минералами и аминокислотами. Она помогает сделать волосы сильнее, гуще и блестящими, а благодаря инозиту способствует их росту, восстанавливает повреждения и предотвращает ломкость.
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Вареный рис
Как приготовить рисовую воду?
Метод настаивания:
Залейте 2 стакана риса 4 стаканами нефильтрованной воды.
Перелейте смесь в стеклянную бутылку и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 8-16 часов.
По истечении времени процедите настой, отделяя воду от крупинок.
Эта рисовая вода сохраняет полезные свойства до 5 дней, если хранить ее в холодильнике.
Метод кипячения:
Промойте 0,5 стакана риса под проточной водой.
Вскипятите 2 стакана нефильтрованной воды, добавьте рис и варите, пока жидкость не приобретет молочно-белый оттенок.
Остудите и процедите.
Такой отвар можно хранить в холодильнике до 7 дней.
Как использовать рисовую воду?
Ополаскивайте волосы после мытья, перед нанесением кондиционера.
Втирайте в кожу головы, массируя корни.
Делайте питательные маски перед мытьем.
Применяя рисовую воду 1-2 раза в неделю, можно заметно улучшить состояние волос, придав им силу и здоровый блеск.