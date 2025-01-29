Рисовая вода для волос: секрет густой и здоровой шевелюры

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рисовая вода — это не просто мутная жидкость, а настоящий эликсир красоты, насыщенный витаминами, минералами и аминокислотами. Она помогает сделать волосы сильнее, гуще и блестящими, а благодаря инозиту способствует их росту, восстанавливает повреждения и предотвращает ломкость.

Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареный рис

Как приготовить рисовую воду?

Метод настаивания:

Залейте 2 стакана риса 4 стаканами нефильтрованной воды. Перелейте смесь в стеклянную бутылку и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 8-16 часов. По истечении времени процедите настой, отделяя воду от крупинок.

Эта рисовая вода сохраняет полезные свойства до 5 дней, если хранить ее в холодильнике.

Метод кипячения:

Промойте 0,5 стакана риса под проточной водой.

Вскипятите 2 стакана нефильтрованной воды, добавьте рис и варите, пока жидкость не приобретет молочно-белый оттенок.

Остудите и процедите.

Такой отвар можно хранить в холодильнике до 7 дней.

Как использовать рисовую воду?

Ополаскивайте волосы после мытья, перед нанесением кондиционера.

Втирайте в кожу головы, массируя корни.

Делайте питательные маски перед мытьем.

Применяя рисовую воду 1-2 раза в неделю, можно заметно улучшить состояние волос, придав им силу и здоровый блеск.