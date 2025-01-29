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Рисовая вода для волос: секрет густой и здоровой шевелюры

1:33
Здоровье

Рисовая вода — это не просто мутная жидкость, а настоящий эликсир красоты, насыщенный витаминами, минералами и аминокислотами. Она помогает сделать волосы сильнее, гуще и блестящими, а благодаря инозиту способствует их росту, восстанавливает повреждения и предотвращает ломкость.

Вареный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный рис

Как приготовить рисовую воду?

Метод настаивания:

  1. Залейте 2 стакана риса 4 стаканами нефильтрованной воды.
  2. Перелейте смесь в стеклянную бутылку и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 8-16 часов.
  3. По истечении времени процедите настой, отделяя воду от крупинок.

Эта рисовая вода сохраняет полезные свойства до 5 дней, если хранить ее в холодильнике.

Метод кипячения:

  • Промойте 0,5 стакана риса под проточной водой.
  • Вскипятите 2 стакана нефильтрованной воды, добавьте рис и варите, пока жидкость не приобретет молочно-белый оттенок.
  • Остудите и процедите.

Такой отвар можно хранить в холодильнике до 7 дней.

Как использовать рисовую воду?

  • Ополаскивайте волосы после мытья, перед нанесением кондиционера.
  • Втирайте в кожу головы, массируя корни.
  • Делайте питательные маски перед мытьем.

Применяя рисовую воду 1-2 раза в неделю, можно заметно улучшить состояние волос, придав им силу и здоровый блеск.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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