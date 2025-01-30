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Психологи назвали главную ошибку, которую многие совершают во время отпуска

1:32
Здоровье

Психологи провели исследование, во время которого анализировали душевное состояние людей в зависимости от того, как они проводили свои отпуска. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Psychology.

Крит, Греция
Фото: unsplash.com by Stefan Kunze, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крит, Греция

Стало известно, что основная ошибка, которую совершает подавляющее большинство сотрудников в различных сферах, — это неумение забывать о работе во время отпуска. Многие даже на отдыхе отвечают на звонки от начальства, просматривают рабочие чаты или и вовсе продолжают хотя бы частично выполнять работу.

Люди, которые пренебрегают отдыхом ради работы, считают, что таким образом смогут доказать свой профессионализм и добиться карьерного роста, однако это негативно сказывается на настроении. Каждый человек обязательно должен чередовать работу и отдых. Постоянная работа может привести к хронической усталости, бессоннице, стрессу, депрессии и выгоранию.

Психологи рекомендуют проводить отпуск насыщенно и интересно, например, ездить в поездки, ходить на экскурсии, купаться. Это зарядит бодростью, подарит хорошее настроение и поможет настроиться на оптимистичный лад.

Если проводить свободные от работы дни дома, отпуск вряд ли почувствуется. Кроме того, желательно возвращаться из поездок не накануне первого рабочего дня, а хотя бы за два дня до него. Это позволит лучше настроиться на начало трудовых будней.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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