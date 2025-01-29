Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда задержка месячных сопровождается отрицательным тестом на беременность, это всегда вызывает тревогу и вопросы. Что происходит? Нужно ли срочно обращаться к врачу? Если месячные не начинаются в течение более чем 5 дней, важно проконсультироваться с гинекологом, так как это может быть признаком серьезных заболеваний.

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Факторы образа жизни

Задержка может быть связана с изменением образа жизни:

Увеличение физических нагрузок

Строгие диеты

Прием оральных контрацептивов

Перелеты и смена климата

Интенсивные тренировки и резкое похудение истощают организм, приводя к дефициту витаминов и минералов. Это может спровоцировать сбой цикла. После отмены оральных контрацептивов организму обычно требуется 1-2 месяца для восстановления. Даже путешествия и смена часовых поясов способны влиять на гормональный баланс.

Гинекологические заболевания

Если задержка сопровождается выделениями (коричневыми, желтыми или кровянистыми) с неприятным запахом, сильной болью внизу живота или повышением температуры, нужно срочно обратиться к врачу. Среди возможных причин:

Воспаление яичников или киста

Опухоли репродуктивной системы

Воспаление мочевого пузыря (цистит)

Цистит часто сопровождается болью при мочеиспускании и чувством неполного опорожнения. Любые воспалительные процессы органов малого таза, включая молочницу или ЗППП, также могут вызывать сбои цикла.

Поликистоз и гормональные сбои

Поликистоз яичников — распространенная причина задержек. Он сопровождается:

Повышением уровня мужских гормонов

Усилением работы сальных желез

Появлением волос на груди, животе и лице

После 45 лет задержка может быть связана с климаксом

Лекарственные препараты

Прием глюкокортикостероидов способен вызывать гормональные сбои, что сказывается на цикле. Эти препараты могут как ускорить приход месячных, так и вызвать их задержку.

Стресс и его последствия

Эмоциональные потрясения, депрессия и сильные переживания нередко становятся причиной нарушений цикла. Если стресс продолжается длительное время, стоит обратиться к гинекологу и психологу.

Заболевания щитовидной железы и мозга

Головные боли, резкое изменение веса, тошнота или слабость могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой или гипофизом. В таких случаях необходимы консультации гинеколога, эндокринолога и МРТ.

Ложный тест

Тесты на беременность не всегда точны. Уровень ХГЧ начинает повышаться с 6-8 дня беременности, но многие тесты фиксируют его лишь на 14-20 день. Также результат может быть ложным из-за некачественного теста.

Когда идти к врачу

Причины задержки месячных могут быть разными, но точный диагноз может поставить только гинеколог. Осмотр, анализы и УЗИ помогут определить, что именно вызвало сбой цикла и назначить правильное лечение.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

