Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка органических молекул на Церере: что стоит за их происхождением
Долговая нагрузка Украины увеличилась до 90,4% ВВП
Вариатор с ресурсом 300 тысяч км: секреты корейской трансмиссии
Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут
13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион
Как избавиться от пня на участке: секреты использования поваренной соли
Как улететь на Сейшелы за 53 тысячи: акционные рейсы с пересадкой
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Добавьте этот секретный ингредиент в конце приготовления супа — он сделает блюдо особенным

Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины

3:18
Здоровье

Когда задержка месячных сопровождается отрицательным тестом на беременность, это всегда вызывает тревогу и вопросы. Что происходит? Нужно ли срочно обращаться к врачу? Если месячные не начинаются в течение более чем 5 дней, важно проконсультироваться с гинекологом, так как это может быть признаком серьезных заболеваний.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio
Девушка

Факторы образа жизни

Задержка может быть связана с изменением образа жизни:

  • Увеличение физических нагрузок
  • Строгие диеты
  • Прием оральных контрацептивов
  • Перелеты и смена климата

Интенсивные тренировки и резкое похудение истощают организм, приводя к дефициту витаминов и минералов. Это может спровоцировать сбой цикла. После отмены оральных контрацептивов организму обычно требуется 1-2 месяца для восстановления. Даже путешествия и смена часовых поясов способны влиять на гормональный баланс.

Гинекологические заболевания

Если задержка сопровождается выделениями (коричневыми, желтыми или кровянистыми) с неприятным запахом, сильной болью внизу живота или повышением температуры, нужно срочно обратиться к врачу. Среди возможных причин:

  • Воспаление яичников или киста
  • Опухоли репродуктивной системы
  • Воспаление мочевого пузыря (цистит)

Цистит часто сопровождается болью при мочеиспускании и чувством неполного опорожнения. Любые воспалительные процессы органов малого таза, включая молочницу или ЗППП, также могут вызывать сбои цикла.

Поликистоз и гормональные сбои

Поликистоз яичников — распространенная причина задержек. Он сопровождается:

  • Повышением уровня мужских гормонов
  • Усилением работы сальных желез
  • Появлением волос на груди, животе и лице
  • После 45 лет задержка может быть связана с климаксом

Лекарственные препараты

Прием глюкокортикостероидов способен вызывать гормональные сбои, что сказывается на цикле. Эти препараты могут как ускорить приход месячных, так и вызвать их задержку.

Стресс и его последствия

Эмоциональные потрясения, депрессия и сильные переживания нередко становятся причиной нарушений цикла. Если стресс продолжается длительное время, стоит обратиться к гинекологу и психологу.

Заболевания щитовидной железы и мозга

Головные боли, резкое изменение веса, тошнота или слабость могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой или гипофизом. В таких случаях необходимы консультации гинеколога, эндокринолога и МРТ.

Ложный тест

Тесты на беременность не всегда точны. Уровень ХГЧ начинает повышаться с 6-8 дня беременности, но многие тесты фиксируют его лишь на 14-20 день. Также результат может быть ложным из-за некачественного теста.

Когда идти к врачу

Причины задержки месячных могут быть разными, но точный диагноз может поставить только гинеколог. Осмотр, анализы и УЗИ помогут определить, что именно вызвало сбой цикла и назначить правильное лечение.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Сейчас читают
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Шоу-бизнес
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале Аудио 
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы
Домашние животные
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день
Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью
Ошибки при использовании геля для век, которые приводят к отёкам
Как выбрать ковер для лаунж-зоны? 5 советов
5 ошибок, которые допускают люди при создании акцентных стен
Удаляем суперклей с одежды без следов: простые и эффективные способы
Как понять, что собака не в настроении для общения: 7 признаков дискомфорта
Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей
Как избежать сухости курицы при запекании: простой и эффективный способ
Евросоюз планирует поэтапно ввести запрет на импорт российского алюминия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.