Стоит ли мужчинам сидеть при мочеиспускании?

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы вопрос о том, как мужчинам правильно опорожнять мочевой пузырь, вызывает все больше обсуждений. Уролог-андролог Алексей Моисеенко из "СМ-Клиника" рассказал, что идея о пользе сидячего положения для мочеиспускания основана на наблюдениях и предположениях специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с книгой

По словам врача, сидячая поза снижает напряжение мышц тазового дна, что облегчает процесс мочеиспускания. Также она способствует более полному опорожнению мочевого пузыря, снижая риск застоя мочи и инфекций. Кроме того, сидячее положение может уменьшить вероятность простатита и предотвратить развитие геморроя.

Однако однозначного ответа на вопрос о лучшей позе для мочеиспускания нет. Индивидуальные особенности организма играют важную роль. Сидячее положение может быть полезным для мужчин с увеличенной предстательной железой или проблемами с мочеиспусканием, но для здоровых мужчин разница в эффективности опорожнения незначительна.

Выбор позы для мочеиспускания должен быть комфортным и не вызывать напряжения или боли. Сидячая поза также может помочь при запорах, особенно если использовать специальный стульчик для поднятия колен выше таза, отметил Моисеенко.

Важно помнить, что сидячая поза не является панацеей. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни, пить достаточно воды, регулярно заниматься физической активностью, правильно питаться и своевременно обращаться к врачу при возникновении проблем, подчёркивает Газета.Ru.

Рассмотреть сидячую позу стоит мужчинам, у которых есть проблемы с мочеиспусканием, заболевания предстательной железы, запоры или которые предпочитают сидеть во время мочеиспускания.

В заключение, врач рекомендовал прислушиваться к своему телу и выбирать наиболее комфортную позу для мочеиспускания. Нет научных доказательств, что сидячая поза подходит всем мужчинам. Главное — вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при необходимости.

Уточнения

Мочеиспуска́ние (лат mictio, uresis, urinatio; синонимы: деурина́ция, ми́кция) человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).



