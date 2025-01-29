Подогрев сидений: в чём заключается опасность для женского здоровья?

У женщин постоянное использование подогрева сидений в автомобиле может привести к развитию урогинекологических заболеваний, таких как острый цистит. Об этом сообщил уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.
Эксперт отметил, что подогрев сидений сам по себе не представляет опасности ни для мужчин, ни для женщин. Однако, если происходит перегрев сидений, а затем резкий переход к переохлаждению после выхода из автомобиля, это может негативно сказаться на мочеполовой системе. Также существует риск обострения хронических урогинекологических заболеваний и внезапного возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза, таких как воспаление слизистой влагалища, шейки матки или внутреннего и мышечного слоев маточной стенки.
Переохлаждение может способствовать развитию цистита, но только как триггер. Если в организме уже присутствуют патогены, вызывающие цистит, они могут начать активно размножаться и спровоцировать заболевание, заметил врач.
Заболевания мочевыводящей системы, такие как цистит, простатит и другие, относятся к инфекционно-воспалительным заболеваниям и не могут быть вылечены теплыми ваннами. Рекомендуется физиотерапевтическое лечение, лазерное воздействие и озонотерапия, пишет Газета.Ru.
При появлении болей внизу живота, слизисто-гнойных выделений из половых путей и болезненном мочеиспускании следует обратиться к врачу. Это могут быть симптомы вышеупомянутых заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, рекомендуется отключать подогрев сидений через 10-15 минут после активации, когда кресло достигнет нужной температуры. Также можно завести автомобиль и выйти на улицу на 7-10 минут, чтобы машина прогрелась.
Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.
Мочеполовая система или Мочеполовой аппарат (лат. Apparatus Urogenitalis)— комплекс органов репродуктивной и мочевыделительной систем, анатомически, функционально и эмбриологически связанных между собой.
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