Подогрев сидений: в чём заключается опасность для женского здоровья?

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У женщин постоянное использование подогрева сидений в автомобиле может привести к развитию урогинекологических заболеваний, таких как острый цистит. Об этом сообщил уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля

Эксперт отметил, что подогрев сидений сам по себе не представляет опасности ни для мужчин, ни для женщин. Однако, если происходит перегрев сидений, а затем резкий переход к переохлаждению после выхода из автомобиля, это может негативно сказаться на мочеполовой системе. Также существует риск обострения хронических урогинекологических заболеваний и внезапного возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза, таких как воспаление слизистой влагалища, шейки матки или внутреннего и мышечного слоев маточной стенки.

Переохлаждение может способствовать развитию цистита, но только как триггер. Если в организме уже присутствуют патогены, вызывающие цистит, они могут начать активно размножаться и спровоцировать заболевание, заметил врач.

Заболевания мочевыводящей системы, такие как цистит, простатит и другие, относятся к инфекционно-воспалительным заболеваниям и не могут быть вылечены теплыми ваннами. Рекомендуется физиотерапевтическое лечение, лазерное воздействие и озонотерапия, пишет Газета.Ru.

При появлении болей внизу живота, слизисто-гнойных выделений из половых путей и болезненном мочеиспускании следует обратиться к врачу. Это могут быть симптомы вышеупомянутых заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, рекомендуется отключать подогрев сидений через 10-15 минут после активации, когда кресло достигнет нужной температуры. Также можно завести автомобиль и выйти на улицу на 7-10 минут, чтобы машина прогрелась.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.



Мочеполовая система или Мочеполовой аппарат (лат. Apparatus Urogenitalis)— комплекс органов репродуктивной и мочевыделительной систем, анатомически, функционально и эмбриологически связанных между собой.

