Диетолог посоветовала совам и жаворонкам завтракать в разное время утра

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак необходим каждому человеку, и пропуск утреннего приёма пищи может привести к появлению лишних килограммов и другим проблемам со здоровьем, однако совам и жаворонкам полезно завтракать в разное время утра. Об этом рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью Радио Sputnik.

Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Завтрак

Она объяснила, что организм сов в силу их биоритмов ранним утром не готов к приёму пищи. Именно поэтому в семь утра совы могут чувствовать головную боль, тошноту и совершенное отсутствие аппетита. Что касается жаворонков, для них ранний завтрак — совершенно нормальное явление, они при этом прекрасно себя чувствуют.

Бережная порекомендовала совам выработать свой собственный режим, учитывая возможности, например, завтракать часов в десять на работе. Она подчеркнула, что такое время — это ещё утро, и отметила, что завтракать нужно именно утром.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

