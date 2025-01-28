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Есть ли связь между витамином D и головными болями?

0:54
Здоровье

На дефицит витамина D могут указывать частые головные боли. Об этом пишет журнал Scientific Reports, ссылаясь на недавнее исследование.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

В исследовании были проанализированы данные 2601 людей из восточной Финляндии, в возрасте от 42 до 60 лет. Исследователи также проанализировали образцы крови участников для оценки уровня витамина D. В итоге выяснили, что люди с более низким уровнем этого витамина чаще жаловались на головные боли.

Результаты исследования позволяют предположить, что витамин D может играть важную роль в профилактике головных болей. Это одно из крупнейших исследований, проведённых на данный момент, чтобы исследовать связь между головными болями и уровнем витамина D, как часть стратегии в лечении людей, страдающих от хронических головных болей.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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