Есть ли связь между витамином D и головными болями?

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На дефицит витамина D могут указывать частые головные боли. Об этом пишет журнал Scientific Reports, ссылаясь на недавнее исследование.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

В исследовании были проанализированы данные 2601 людей из восточной Финляндии, в возрасте от 42 до 60 лет. Исследователи также проанализировали образцы крови участников для оценки уровня витамина D. В итоге выяснили, что люди с более низким уровнем этого витамина чаще жаловались на головные боли.

Результаты исследования позволяют предположить, что витамин D может играть важную роль в профилактике головных болей. Это одно из крупнейших исследований, проведённых на данный момент, чтобы исследовать связь между головными болями и уровнем витамина D, как часть стратегии в лечении людей, страдающих от хронических головных болей.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).



Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

