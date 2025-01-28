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Почему возникает вросший ноготь и как избежать этой неприятности

3:34
Здоровье

Вросший ноготь — неприятная и довольно распространённая проблема, чаще всего затрагивающая большой палец ноги. Она сопровождается болью, воспалением, а в запущенных случаях может вызывать инфекцию. Основные причины врастания ногтя — неправильно подобранная обувь и ошибки в уходе за ногтями. Разберёмся, как предотвратить эту проблему и что делать, если она всё-таки возникла.

Женщина подбирает камушки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подбирает камушки

Почему возникает вросший ноготь

  • Неподходящая обувь: тесные туфли, обувь с узким носком или на высоком каблуке создают постоянное давление на пальцы, провоцируя врастание.
  • Ошибки при подрезании ногтей: слишком короткие ногти или закруглённые края часто приводят к их врастанию.
  • Травмы ногтевой пластины: ушибы и механические повреждения нарушают нормальный рост ногтей.
  • Заболевания: грибковые инфекции, диабет или нарушения кровообращения увеличивают риск появления проблемы.
  • Генетическая предрасположенность: у некоторых людей форма ногтей и строение ногтевых валиков делают их более уязвимыми к врастанию.

Как предотвратить врастание ногтя

Правильное подрезание ногтей

  • Подрезайте ногти ровно, оставляя их длину на 1-2 мм выше уровня пальца.
  • Не закругляйте края и не удаляйте треугольные участки по бокам ногтя.

Выбор обуви

  • Носите удобную обувь с широким носком, соответствующую размеру стопы.
  • Избегайте тесных моделей и высоких каблуков.

Гигиена ног

  • Регулярно мойте и сушите ноги, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

Своевременная реакция

  • При первых признаках врастания обращайтесь к специалисту, чтобы избежать осложнений.

Что делать при первых симптомах

Смените обувь

  • Перейдите на свободные модели, которые уменьшают давление на пальцы.

Ванночки для ног

  • Используйте тёплый раствор марганцовки или соды (1 ст. ложка на таз воды) два раза в день для снятия воспаления.

Приподнимите ноготь

  • Подложите ватный тампон под край ногтя, чтобы уменьшить давление на кожу.
  • Меняйте тампон ежедневно, смазывая валик антисептиком, например, йодом.

Марлевые полоски

  • Пропитайте их вазелином или маслом и аккуратно вставьте между ногтем и кожей.

Обработка утолщённого ногтя

  • Если ноготь стал твёрдым и врос, соскоблите его центральную часть, чтобы уменьшить давление на края.

Когда обратиться к врачу

Если домашние методы не помогают или состояние ухудшается, обратитесь за профессиональной помощью.

  • Медикаментозное лечение: противовоспалительные препараты или антибиотики помогут справиться с инфекцией.
  • Хирургическое вмешательство: удаление вросшей части ногтя проводится в сложных случаях.
  • Профилактические меры после лечения: косметические коррекции помогут предотвратить повторное врастание.

Вывод

Вросший ноготь — это проблема, которую можно предотвратить, если соблюдать простые правила ухода за ногами. Удобная обувь, правильная техника подрезания ногтей и своевременная реакция на первые симптомы помогут избежать боли и воспаления. Если же врастание всё-таки произошло, не затягивайте с визитом к врачу. Помните: здоровье ваших ног — залог вашего комфорта!

Уточнения

Вросший ноготь (онихокрипто́з, от греч. ὄνυξ - "ноготь" и κρυπτός — "скрытый") — врастание ногтевой пластины в боковой край ногтевого валика (чаще всего на большом пальце ноги, чаще внешний край).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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