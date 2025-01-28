Почему возникает вросший ноготь и как избежать этой неприятности

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вросший ноготь — неприятная и довольно распространённая проблема, чаще всего затрагивающая большой палец ноги. Она сопровождается болью, воспалением, а в запущенных случаях может вызывать инфекцию. Основные причины врастания ногтя — неправильно подобранная обувь и ошибки в уходе за ногтями. Разберёмся, как предотвратить эту проблему и что делать, если она всё-таки возникла.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подбирает камушки

Почему возникает вросший ноготь

Неподходящая обувь : тесные туфли, обувь с узким носком или на высоком каблуке создают постоянное давление на пальцы, провоцируя врастание.

: тесные туфли, обувь с узким носком или на высоком каблуке создают постоянное давление на пальцы, провоцируя врастание. Ошибки при подрезании ногтей : слишком короткие ногти или закруглённые края часто приводят к их врастанию.

: слишком короткие ногти или закруглённые края часто приводят к их врастанию. Травмы ногтевой пластины : ушибы и механические повреждения нарушают нормальный рост ногтей.

: ушибы и механические повреждения нарушают нормальный рост ногтей. Заболевания : грибковые инфекции, диабет или нарушения кровообращения увеличивают риск появления проблемы.

: грибковые инфекции, диабет или нарушения кровообращения увеличивают риск появления проблемы. Генетическая предрасположенность: у некоторых людей форма ногтей и строение ногтевых валиков делают их более уязвимыми к врастанию.

Как предотвратить врастание ногтя

Правильное подрезание ногтей

Подрезайте ногти ровно, оставляя их длину на 1-2 мм выше уровня пальца.

Не закругляйте края и не удаляйте треугольные участки по бокам ногтя.

Выбор обуви

Носите удобную обувь с широким носком, соответствующую размеру стопы.

Избегайте тесных моделей и высоких каблуков.

Гигиена ног

Регулярно мойте и сушите ноги, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.

Своевременная реакция

При первых признаках врастания обращайтесь к специалисту, чтобы избежать осложнений.

Что делать при первых симптомах

Смените обувь

Перейдите на свободные модели, которые уменьшают давление на пальцы.

Ванночки для ног

Используйте тёплый раствор марганцовки или соды (1 ст. ложка на таз воды) два раза в день для снятия воспаления.

Приподнимите ноготь

Подложите ватный тампон под край ногтя, чтобы уменьшить давление на кожу.

Меняйте тампон ежедневно, смазывая валик антисептиком, например, йодом.

Марлевые полоски

Пропитайте их вазелином или маслом и аккуратно вставьте между ногтем и кожей.

Обработка утолщённого ногтя

Если ноготь стал твёрдым и врос, соскоблите его центральную часть, чтобы уменьшить давление на края.

Когда обратиться к врачу

Если домашние методы не помогают или состояние ухудшается, обратитесь за профессиональной помощью.

Медикаментозное лечение : противовоспалительные препараты или антибиотики помогут справиться с инфекцией.

: противовоспалительные препараты или антибиотики помогут справиться с инфекцией. Хирургическое вмешательство : удаление вросшей части ногтя проводится в сложных случаях.

: удаление вросшей части ногтя проводится в сложных случаях. Профилактические меры после лечения: косметические коррекции помогут предотвратить повторное врастание.

Вывод

Вросший ноготь — это проблема, которую можно предотвратить, если соблюдать простые правила ухода за ногами. Удобная обувь, правильная техника подрезания ногтей и своевременная реакция на первые симптомы помогут избежать боли и воспаления. Если же врастание всё-таки произошло, не затягивайте с визитом к врачу. Помните: здоровье ваших ног — залог вашего комфорта!

Уточнения

Вросший ноготь (онихокрипто́з, от греч. ὄνυξ - "ноготь" и κρυπτός — "скрытый") — врастание ногтевой пластины в боковой край ногтевого валика (чаще всего на большом пальце ноги, чаще внешний край).

