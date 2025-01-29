Почему молоко может быть вредным: три проблемы и как их избежать

Молоко долгое время считалось основным источником питательных веществ, но в последние годы всё чаще обсуждаются его негативные стороны. Учёные и врачи находят всё больше данных о возможных рисках, связанных с употреблением цельного коровьего молока. Разберём, почему молоко может быть вредным, и стоит ли полностью отказываться от этого продукта.
Около 30% взрослого населения страдает от полного дефицита фермента лактазы, а ещё 40% — от частичной непереносимости лактозы. Употребление даже небольшого количества цельного молока приводит к дискомфорту:
С возрастом организм теряет способность вырабатывать лактазу в достаточном количестве, так как молоко перестаёт быть основным продуктом питания. Однако ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или кефир, усваиваются лучше, так как лактоза в них частично переработана.
Молоко, особенно цельное, богато насыщенными жирами, которые могут провоцировать:
Избыточное потребление молочных жиров может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов и нарушению кровообращения. Эти изменения повышают вероятность инфаркта или инсульта.
Кроме того, насыщенные жиры в молоке способствуют увеличению веса и могут вызывать ожирение при регулярном употреблении в больших количествах.
Современное промышленное животноводство часто использует гормоны и стимуляторы роста для повышения продуктивности коров. Эти вещества могут попадать в молоко и накапливаться в организме человека. Есть данные, связывающие регулярное употребление таких продуктов с повышением риска гормонозависимых заболеваний, таких как:
Хотя исследования продолжаются, врачи советуют избегать молока от производителей, которые используют гормональные препараты при выращивании животных.
Полностью отказываться от молока не обязательно. Этот продукт остаётся важным источником:
Однако его употребление должно быть умеренным, а выбор — осознанным. Если молоко вызывает неприятные симптомы или у вас есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучше заменить его альтернативами: растительными напитками, кисломолочными продуктами или обогащёнными витаминами смесями.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.