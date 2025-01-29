Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подводный гигант Аксиал-Симаунт у берегов США готовится к извержению
Буррито, от которого невозможно отказаться: готовим дома
Почему стоит обратить внимание на чёрные томаты?
Настоящий вызов для обоняния готовит рынок в Гонконге
Минеральная вода в фарше для котлет: секретный ингредиент опытных хозяек
Почему масло не всегда справляется с уходом за кожей?
Александр Буйнов рассказал, что у него в саду распускаются розы в январе
Сельское хозяйство России страдает от кадрового кризиса
Больше не болит: как расслабить мышцы шеи быстро и эффективно

Почему молоко может быть вредным: три проблемы и как их избежать

3:23
Здоровье

Молоко долгое время считалось основным источником питательных веществ, но в последние годы всё чаще обсуждаются его негативные стороны. Учёные и врачи находят всё больше данных о возможных рисках, связанных с употреблением цельного коровьего молока. Разберём, почему молоко может быть вредным, и стоит ли полностью отказываться от этого продукта.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Проблема №1: непереносимость лактозы

Около 30% взрослого населения страдает от полного дефицита фермента лактазы, а ещё 40% — от частичной непереносимости лактозы. Употребление даже небольшого количества цельного молока приводит к дискомфорту:

  • Вздутие живота.
  • Метеоризм.
  • Диарея.

С возрастом организм теряет способность вырабатывать лактазу в достаточном количестве, так как молоко перестаёт быть основным продуктом питания. Однако ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или кефир, усваиваются лучше, так как лактоза в них частично переработана.

Что делать

  • Если цельное молоко вызывает дискомфорт, замените его кисломолочными продуктами или безлактозным молоком.

Проблема №2: влияние жиров молока на сердце и вес

Молоко, особенно цельное, богато насыщенными жирами, которые могут провоцировать:

  • Накопление холестерина.
  • Развитие атеросклероза.
  • Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточное потребление молочных жиров может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов и нарушению кровообращения. Эти изменения повышают вероятность инфаркта или инсульта.

Кроме того, насыщенные жиры в молоке способствуют увеличению веса и могут вызывать ожирение при регулярном употреблении в больших количествах.

Что делать

  • Старайтесь выбирать молочные продукты с умеренным содержанием жира, а цельное молоко употребляйте в ограниченных количествах.

Проблема №3: гормоны и риск заболеваний

Современное промышленное животноводство часто использует гормоны и стимуляторы роста для повышения продуктивности коров. Эти вещества могут попадать в молоко и накапливаться в организме человека. Есть данные, связывающие регулярное употребление таких продуктов с повышением риска гормонозависимых заболеваний, таких как:

  • Рак простаты у мужчин.
  • Рак молочной железы у женщин.

Хотя исследования продолжаются, врачи советуют избегать молока от производителей, которые используют гормональные препараты при выращивании животных.

Что делать

  • Отдавайте предпочтение молоку от проверенных производителей или выбирайте органические продукты.

Молоко: исключать или нет

Полностью отказываться от молока не обязательно. Этот продукт остаётся важным источником:

  • Белков.
  • Кальция.
  • Жирорастворимых витаминов (A, D, E).

Однако его употребление должно быть умеренным, а выбор — осознанным. Если молоко вызывает неприятные симптомы или у вас есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучше заменить его альтернативами: растительными напитками, кисломолочными продуктами или обогащёнными витаминами смесями.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Обсудить
Сейчас читают
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Шоу-бизнес
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале Аудио 
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы
Домашние животные
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы Аудио 
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко
Есть ли связь между витамином D и головными болями?
Опасности при движении задним ходом: как избежать неприятностей
Шанс на прописку: в Госдуме предложили легализовать регистрацию в апартаментах
В США запаниковали из-за экономического плана Трампа
Нежные рубленые куриные котлеты, которые тают во рту: вы потратите на них всего 30 минут
Традиционный японский дом оказался испытанием для туристки
Кто такая блогер Лена Миро и чем прославилась в среде шоу-бизнеса
Как изменения климата ускоряют появление новых патогенов
Как подобрать длину юбки в зависимости от роста?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.