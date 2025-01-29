Почему молоко может быть вредным: три проблемы и как их избежать

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко долгое время считалось основным источником питательных веществ, но в последние годы всё чаще обсуждаются его негативные стороны. Учёные и врачи находят всё больше данных о возможных рисках, связанных с употреблением цельного коровьего молока. Разберём, почему молоко может быть вредным, и стоит ли полностью отказываться от этого продукта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Проблема №1: непереносимость лактозы

Около 30% взрослого населения страдает от полного дефицита фермента лактазы, а ещё 40% — от частичной непереносимости лактозы. Употребление даже небольшого количества цельного молока приводит к дискомфорту:

Вздутие живота.

Метеоризм.

Диарея.

С возрастом организм теряет способность вырабатывать лактазу в достаточном количестве, так как молоко перестаёт быть основным продуктом питания. Однако ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или кефир, усваиваются лучше, так как лактоза в них частично переработана.

Что делать

Если цельное молоко вызывает дискомфорт, замените его кисломолочными продуктами или безлактозным молоком.

Проблема №2: влияние жиров молока на сердце и вес

Молоко, особенно цельное, богато насыщенными жирами, которые могут провоцировать:

Накопление холестерина.

Развитие атеросклероза.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточное потребление молочных жиров может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов и нарушению кровообращения. Эти изменения повышают вероятность инфаркта или инсульта.

Кроме того, насыщенные жиры в молоке способствуют увеличению веса и могут вызывать ожирение при регулярном употреблении в больших количествах.

Что делать

Старайтесь выбирать молочные продукты с умеренным содержанием жира, а цельное молоко употребляйте в ограниченных количествах.

Проблема №3: гормоны и риск заболеваний

Современное промышленное животноводство часто использует гормоны и стимуляторы роста для повышения продуктивности коров. Эти вещества могут попадать в молоко и накапливаться в организме человека. Есть данные, связывающие регулярное употребление таких продуктов с повышением риска гормонозависимых заболеваний, таких как:

Рак простаты у мужчин.

Рак молочной железы у женщин.

Хотя исследования продолжаются, врачи советуют избегать молока от производителей, которые используют гормональные препараты при выращивании животных.

Что делать

Отдавайте предпочтение молоку от проверенных производителей или выбирайте органические продукты.

Молоко: исключать или нет

Полностью отказываться от молока не обязательно. Этот продукт остаётся важным источником:

Белков.

Кальция.

Жирорастворимых витаминов (A, D, E).

Однако его употребление должно быть умеренным, а выбор — осознанным. Если молоко вызывает неприятные симптомы или у вас есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучше заменить его альтернативами: растительными напитками, кисломолочными продуктами или обогащёнными витаминами смесями.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

