Когда болеутоляющие не помогут: о каких заболеваниях нужно знать

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4:27
Здоровье

Боль — это то, что испытывают все без исключения. Однако она настолько индивидуальна, что у разных людей одно и то же воздействие может вызывать разные реакции. Один может не сдвигаться с места от малейшей боли, а другой — продолжать бежать марафон с переломом. Вот несколько фактов о боли, которые могут вас удивить.

Таблетки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch
Таблетки

Боль полезна

  • Не удивляйтесь, но боль выполняет защитную функцию. Она предупреждает нас, что с телом что-то не так. Люди, которые не чувствуют боли, часто не замечают травм или ожогов, что может привести к серьезным последствиям. Такие люди часто погибают в раннем возрасте, так как не успевают вовремя реагировать на повреждения своего тела.

Восприятие боли зависит от пола

  • Женщины чаще сталкиваются с сильной болью, например, в процессе родов. Однако природа позаботилась о том, чтобы облегчить этот процесс, и женские половые гормоны притупляют болевые ощущения. Мужчины, в свою очередь, получают защиту от боли благодаря адреналину, гормону стресса. Вспомните марафонца Мантео Митчелла, который преодолел половину дистанции с переломом ноги — адреналин сыграл свою роль.

Психогенная боль — настоящая

  • Да, психогенная боль существует, и она реальна. Это не выдумка или самовнушение, а настоящая боль, которая возникает вследствие сильного стресса или нерешенной эмоциональной проблемы. Эмоциональные переживания могут привести к развитию психосоматических заболеваний, таких как язвы или синдром раздраженного кишечника.

Наше тело имеет болевую память

  • Даже после ампутации части тела человек может ощущать фантомные боли. Это связано с тем, что мозг "запоминает" боль, которая возникла при потере конечности. Эти ощущения остаются в памяти тела, несмотря на отсутствие самой части.

Еда может вызывать боль

  • Некоторые продукты могут провоцировать головную боль, например, сыр, содержащий тирамин. Это вещество влияет на сосуды головного мозга, что может вызвать приступ мигрени. Также могут вызывать головную боль другие продукты, такие как шоколад и цитрусовые.

Мат уменьшает болевые ощущения

  • Вы когда-нибудь ругались, чтобы снять боль? Оказавшись в неприятной ситуации, например, сильно ушибившись, многие из нас невольно матерятся. И вот что интересно: исследования показали, что использование нецензурной лексики действительно помогает уменьшить болевые ощущения. Это связано с выработкой эндорфинов — гормонов счастья, которые притупляют боль.

Боль переносится легче, если её интенсивность слабее, чем мы ожидали

  • Интересное открытие сделали норвежские ученые: если человек ожидает сильную боль, а получает слабую, он воспринимает её как гораздо менее интенсивную. То же самое происходит наоборот — если человек ожидает слабую боль, а сталкивается с более сильной, его восприятие становится более болезненным.

Самая сильная боль в мире

  • Многие считают, что ничего не больнее удара в пах или родов, но на самом деле самая сильная боль — это кластерная головная боль. Она настолько интенсивна, что люди, страдающие от неё, часто говорят о мыслях о самоубийстве. К счастью, это редкое заболевание, которое встречается всего у одного человека из тысячи.

Боль можно измерить

  • Существует шкала боли, которая помогает врачам оценить интенсивность болевых ощущений пациента. Она состоит из 11 уровней, где 0 — это отсутствие боли, а 10 — невыносимая боль, при которой человек не может встать с постели и может бредить.

Анальгетики не всегда нужны

  • Не всегда при боли нужно принимать анальгетики. Например, при изжоге они могут навредить, а для головной боли подойдут обычные обезболивающие. Для мигрени используются НПВС или триптаны, а для болей от травм — ненаркотические анальгетики. В особо тяжелых случаях, например, при почечной колике, может понадобиться использование опиоидов под контролем врача.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- "без, против" + ἄλγησις "боль"), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее - лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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