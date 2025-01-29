Соль: как неправильное потребление разрушает ваше здоровье

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соль — неотъемлемая часть нашего рациона, которая делает блюда вкуснее. Однако её количество в пище может как положительно, так и отрицательно сказаться на здоровье.

Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская соль

Когда нужно больше соли

Недостаток соли — это редкость, но в определённых ситуациях он может вызвать серьёзные проблемы, такие как гипонатриемия. Основные признаки нехватки натрия:

Спутанность сознания.

Судороги или летаргия.

Учащённое мочеиспускание (из-за приёма диуретиков).

Потребность в большем количестве соли может возникнуть:

У спортсменов и тех, кто активно потеет.

У людей, не добавляющих соль в пищу и питающихся цельными продуктами.

При редких заболеваниях, таких как синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Когда нужно меньше соли

Переизбыток соли, напротив, более распространённая проблема, которая может приводить к:

Гипертонии и повышенному риску инсульта.

Ухудшению работы сердца, почек и мозга.

Большинство людей превышают рекомендованную норму потребления натрия — 2300 мг в день (примерно 1 чайная ложка соли).

Где больше всего соли

Продукты с высоким содержанием натрия:

Полуфабрикаты и консервы.

Хлеб, мясные нарезки и колбасы.

Блюда из ресторанов и фастфуда.

Свежие фрукты, овощи и цельные продукты содержат минимальное количество натрия и идеально подходят для рациона с низким содержанием соли.

Советы по снижению количества соли в рационе

Ешьте больше цельных продуктов: выбирайте свежие овощи, фрукты, нежирное мясо.

выбирайте свежие овощи, фрукты, нежирное мясо. Готовьте дома: это лучший способ контролировать количество соли в блюдах.

это лучший способ контролировать количество соли в блюдах. Добавляйте травы и специи: они помогут раскрыть вкус пищи без соли.

они помогут раскрыть вкус пищи без соли. Читайте этикетки: узнавайте содержание соли в обработанных продуктах.

узнавайте содержание соли в обработанных продуктах. Сократите питание вне дома: особенно в фастфуде, где соль используется в избытке.

особенно в фастфуде, где соль используется в избытке. Уменьшайте соль постепенно: ваши вкусовые рецепторы адаптируются через 2–3 недели.

Итоги

Соль необходима организму, но важно соблюдать баланс. Недостаток соли может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, но переизбыток — ещё более опасен, приводя к заболеваниям сердца и сосудов. Контролируйте потребление соли, выбирая полезные продукты и снижая количество обработанной пищи в рационе.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

