Соль: как неправильное потребление разрушает ваше здоровье

Потребность в большем количестве соли может возникнуть:
У спортсменов и тех, кто активно потеет.
У людей, не добавляющих соль в пищу и питающихся цельными продуктами.
При редких заболеваниях, таких как синдром постуральной ортостатической тахикардии.
Когда нужно меньше соли
Переизбыток соли, напротив, более распространённая проблема, которая может приводить к:
Гипертонии и повышенному риску инсульта.
Ухудшению работы сердца, почек и мозга.
Большинство людей превышают рекомендованную норму потребления натрия — 2300 мг в день (примерно 1 чайная ложка соли).
Где больше всего соли
Продукты с высоким содержанием натрия:
Полуфабрикаты и консервы.
Хлеб, мясные нарезки и колбасы.
Блюда из ресторанов и фастфуда.
Свежие фрукты, овощи и цельные продукты содержат минимальное количество натрия и идеально подходят для рациона с низким содержанием соли.
Советы по снижению количества соли в рационе
Ешьте больше цельных продуктов: выбирайте свежие овощи, фрукты, нежирное мясо.
Готовьте дома: это лучший способ контролировать количество соли в блюдах.
Добавляйте травы и специи: они помогут раскрыть вкус пищи без соли.
Читайте этикетки: узнавайте содержание соли в обработанных продуктах.
Сократите питание вне дома: особенно в фастфуде, где соль используется в избытке.
Уменьшайте соль постепенно: ваши вкусовые рецепторы адаптируются через 2–3 недели.
Итоги
Соль необходима организму, но важно соблюдать баланс. Недостаток соли может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, но переизбыток — ещё более опасен, приводя к заболеваниям сердца и сосудов. Контролируйте потребление соли, выбирая полезные продукты и снижая количество обработанной пищи в рационе.
Уточнения
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.