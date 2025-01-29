13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион

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Щитовидная железа играет ключевую роль в нашем организме, регулируя обмен веществ и работу сердца через выработку гормонов. Недостаток важных веществ может привести к гипотиреозу, нарушению функции щитовидной железы. Чтобы поддерживать её здоровье, нужно включать в рацион определенные продукты.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

Какие вещества необходимы щитовидной железе

Согласно данным ВОЗ, более 665 миллионов людей страдают нарушениями работы щитовидной железы, а 1,5 миллиарда людей имеют повышенный риск этих заболеваний. Женщины чаще всего сталкиваются с такими проблемами. Правильное питание с необходимыми веществами помогает предотвратить заболевания щитовидной железы.

13 продуктов, полезных для щитовидной железы

Морская капуста (бурые водоросли ламинарии): является основным источником йода, который необходим для синтеза тиреоидных гормонов. Также она богата фосфором, магнием и железом.

Хурма: содержит йод, железо, магний, натрий, а также витамины A, C и P, которые поддерживают правильную работу щитовидной железы и сосудов.

Морепродукты (крабы, креветки, мидии): отличные источники йода и цинка. Они поддерживают функцию щитовидной железы, стимулируют выработку гормонов и укрепляют иммунную систему.

Шпинат: является уникальным источником микроэлементов, включая йод, кальций, цинк, медь и фосфор. Он помогает защищать щитовидную железу и предотвращать злокачественные процессы.

Красная рыба (горбуша, лосось): богата омега-3 жирными кислотами, кальцием и витамином D, что поддерживает работу ЦНС и эндокринных органов.

Орехи (особенно бразильские): бразильские орехи содержат селен, который помогает защищать щитовидную железу от окислительного стресса и поддерживает её функции.

Яйца: источник витамина D и белка, который необходим для синтеза гормонов. Яйца также содержат йод.

Фрукты и овощи: свежие фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, помогают защищать щитовидную железу от окислительного стресса. Ягоды, шпинат и морковь особенно полезны.

Чеснок: имеет противовоспалительные свойства и помогает поддерживать нормальный уровень гормонов, улучшая работу иммунной системы.

Киноа: богата магнием и белком, который помогает улучшить функцию щитовидной железы.

Молочные продукты: йогурт и сыр содержат йод и кальций, которые важны для здоровья щитовидной железы.

Зеленый чай: содержит антиоксиданты и помогает снизить воспаление в организме, что положительно влияет на щитовидную железу.

Авокадо: источник полезных жиров и витамина E, который защищает клетки щитовидной железы от повреждений и поддерживает общую эндокринную функцию.

Не только продукты

Даже с правильным питанием может не всегда удастся покрыть суточную норму всех витаминов и минералов. В таких случаях, особенно если вы входите в группу риска, можно использовать добавки с йодом и поливитамины. Важно помнить, что для поддержания здоровья щитовидной железы необходимо не только правильное питание, но и здоровый образ жизни, включая физические нагрузки и управление стрессом.

Заключение

Забота о здоровье щитовидной железы начинается с правильного питания, включающего продукты, богатые йодом, витаминами и микроэлементами. Если у вас есть проблемы со щитовидной железой, не забывайте проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).

