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Активированный уголь: средство первой помощи или устаревший миф

4:10
Здоровье

Активированный уголь широко известен как средство первой помощи при отравлениях, но его эффективность зависит от типа токсинов. Он действительно может помочь при некоторых видах отравлений, но в случае пищевых отравлений или похмелья его действие минимально. Давайте разберёмся, как он работает, в каких ситуациях его использовать и какие меры нужно принимать при отравлениях.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Как действует активированный уголь

Активированный уголь производят из каменного или древесного угля, торфа, кокосовой скорлупы и других углеродсодержащих материалов. Его термическая обработка делает вещество пористым, что значительно увеличивает его поверхность и способность адсорбировать токсины. Например, один грамм активированного угля может иметь площадь поверхности от 500 до 3000 м².

Эти поры позволяют углю поглощать определённые вещества в желудке, препятствуя их попаданию в кровь. Однако уголь эффективен только для ограниченного круга токсинов, таких как некоторые лекарства и растительные яды.

Когда уголь помогает

Активированный уголь может быть полезен при отравлении или передозировке следующими веществами:

  • Лекарства: антидепрессанты, аспирин, противоэпилептические препараты, опиаты, парацетамол.
  • Растительные токсины: никотин, рицин, аконитин.

Однако уголь бесполезен при отравлениях

  • Спиртами (например, этанол, метанол).
  • Металлами (железо, ртуть).
  • Органическими растворителями (ацетон, диметилсульфоксид).
  • Кислотами и щелочами.

Важно помнить, что уголь эффективен только в первые часы после отравления, пока токсин находится в желудке.

Как правильно принимать активированный уголь

Для достижения эффекта уголь нужно принимать сразу после отравления:

  • Дозировка: рекомендуемая доза составляет 1 г угля на килограмм массы тела. Для взрослого человека весом 50 кг потребуется около 200 таблеток, если одна таблетка содержит 250 мг угля.
  • Подготовка: таблетки лучше измельчить и развести в воде. Это увеличивает площадь поверхности препарата и ускоряет его действие.
  • Время: уголь наиболее эффективен, если принять его в течение часа после отравления.

Почему уголь не работает при пищевых отравлениях

Пищевые отравления часто вызваны бактериальными токсинами, которые уголь не способен адсорбировать. Также он не помогает при похмелье, так как не поглощает спирты. В таких случаях основное внимание следует уделить восстановлению водно-солевого баланса и устранению симптомов.

Что делать при пищевом отравлении

Если отравление связано с некачественной пищей, важны следующие меры:

  • Пить жидкость: для предотвращения обезвоживания используйте растворы для оральной регидратации (например, "Регидрон").
  • Не голодать: если есть аппетит, можно есть обычную пищу, избегая жирного, сладкого и молочных продуктов.
  • Отдыхать: дайте организму время для восстановления.

Когда нужно обратиться к врачу

Симптомы, при которых необходима медицинская помощь:

  • Более шести эпизодов жидкого стула за сутки.
  • Наличие крови в рвотных массах или стуле.
  • Лихорадка выше 38,5 °C, которая держится более суток.
  • Сильная боль в животе или симптомы обезвоживания (жажда, сухость во рту, тёмная моча или её отсутствие).

Особенно опасно обезвоживание для детей и пожилых людей.

Заключение

Активированный уголь эффективен при отравлениях определёнными веществами, но не поможет при пищевых отравлениях или похмелье. Если вы подозреваете отравление, принимайте уголь только при наличии показаний и обращайтесь к врачу для уточнения диагноза и лечения.

Уточнения

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами, либо токсичными веществами немикробной природы (в общем случае — контаминантами).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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