Можно ли разжёвывать таблетки для ускорения эффекта: миф или реальность

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задаются вопросом, можно ли разжевывать таблетки, чтобы ускорить их действие. Действительно, некоторые препараты могут действовать быстрее, если их разжевать, но не всегда это полезно. Всё зависит от того, какой тип таблетки вы принимаете, и какие цели преследует ваше лечение.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

Как действует лекарство

Когда мы принимаем таблетку, она должна раствориться и попасть в кровоток. Этот процесс называется абсорбцией. От того, как быстро она произойдёт, зависит эффективность препарата.

Скорость абсорбции зависит от нескольких факторов:

Пути введения: подъязычные или диспергируемые таблетки растворяются прямо в ротовой полости и попадают в кровь быстрее. Обычные таблетки, которые нужно глотать, растворяются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, что занимает больше времени.

подъязычные или диспергируемые таблетки растворяются прямо в ротовой полости и попадают в кровь быстрее. Обычные таблетки, которые нужно глотать, растворяются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, что занимает больше времени. Размер молекул: чем больше молекулы действующего вещества, тем медленнее процесс абсорбции.

чем больше молекулы действующего вещества, тем медленнее процесс абсорбции. Оболочка таблетки: некоторые таблетки имеют защитную оболочку, которая позволяет лекарству растворяться в нужном месте, а разжевывание нарушает этот процесс.

некоторые таблетки имеют защитную оболочку, которая позволяет лекарству растворяться в нужном месте, а разжевывание нарушает этот процесс. Взаимодействие с едой и другими препаратами: некоторые лекарства усваиваются быстрее на голодный желудок, а другие требуют еды для лучшего эффекта.

Когда разжевывание опасно

Есть несколько типов таблеток, которые нельзя разжевывать, так как это может вызвать побочные эффекты или снизить эффективность:

Таблетки с кишечнорастворимой оболочкой : эта оболочка защищает лекарство от воздействия кислоты в желудке, растворяя его только в тонкой кишке. Разжёвывание может вызвать раздражение желудка и полностью лишить препарат его действия.

: эта оболочка защищает лекарство от воздействия кислоты в желудке, растворяя его только в тонкой кишке. Разжёвывание может вызвать раздражение желудка и полностью лишить препарат его действия. Таблетки с модифицированным высвобождением : они предназначены для постепенного высвобождения действующего вещества. Разжёвывание может привести к передозировке, так как большая часть лекарства попадёт в кровь сразу.

: они предназначены для постепенного высвобождения действующего вещества. Разжёвывание может привести к передозировке, так как большая часть лекарства попадёт в кровь сразу. Препараты с отсроченным высвобождением: эти таблетки активируются только в определённых условиях и разжёвывание может нарушить их работу.

Когда можно разжевывать таблетки

Для большинства таблеток, не имеющих защитной оболочки, разжевывание теоретически возможно. Однако лучше придерживаться рекомендаций производителя. Если глотать таблетку неудобно, можно проконсультироваться с врачом, который порекомендует, как можно облегчить приём лекарства или выбрать препарат в другой форме.

Особенно удобны жевательные таблетки. Их нужно разжевывать перед глотанием. Обычно такие таблетки имеют приятный вкус и легко усваиваются, что делает их хорошим выбором для детей и людей, которым трудно проглотить обычные таблетки.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

