Когда антидепрессанты необходимы: тревога, депрессия и советы специалистов

Антидепрессанты давно стали неотъемлемой частью лечения психоэмоциональных расстройств. Эти препараты не только помогают справляться с депрессией, но и применяются при тревожных расстройствах, хронической боли и других состояниях.
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Грустная женщина
Что такое антидепрессанты и зачем они нужны
Антидепрессанты — это препараты, регулирующие уровень нейромедиаторов (в частности, серотонина) в головном мозге. Они помогают:
Справляться с депрессией.
Лечить тревожные расстройства, включая ОКР и ПТСР.
Облегчать хроническую боль.
Лечить булимию и предменструальное дисфорическое расстройство.
В зависимости от тяжести состояния, врач может назначить только психотерапию или комбинированное лечение.
Как работают антидепрессанты
Эти препараты воздействуют на нейромедиаторы, улучшая эмоциональное состояние и снижая выраженность симптомов. При этом механизмы их действия до конца не изучены, но доказана их эффективность в терапии депрессии и тревожных расстройств.
Основные виды антидепрессантов
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): наиболее часто назначаемые препараты, например, сертралин и пароксетин.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонинаинорадреналина (СИОЗСиН): влияют на два нейромедиатора и применяются при депрессии и хронической боли.
Трициклические антидепрессанты (ТЦА): используются редко из-за побочных эффектов.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): первые антидепрессанты, которые сегодня почти не применяются.
Атипичные антидепрессанты: альтернативные препараты, используемые в сложных случаях.
Как принимают антидепрессанты
Начинают с минимальной дозы, постепенно повышая её.
Эффект проявляется через 2-4 недели.
Курс лечения длится не менее шести месяцев при депрессии и года при тревожных расстройствах.
Прекращают приём постепенно, чтобы избежать синдрома отмены.
Побочные эффекты антидепрессантов
На начальных этапах лечения могут возникать лёгкие побочные эффекты, такие как:
Тревожность, головные боли, расстройства сна.
Тошнота, снижение аппетита.
Нарушение либидо.
Серьёзные побочные эффекты, такие как серотониновый синдром или гипонатриемия, встречаются редко и требуют срочного обращения к врачу.
Когда антидепрессанты не назначают
Противопоказания зависят от типа препарата. Например:
СИОЗС запрещены при нарушениях свертываемости крови.
СИОЗСиН не назначают при повышенном давлении.
ТЦА не рекомендуются при сердечных заболеваниях.
Также важно учитывать взаимодействие антидепрессантов с другими лекарствами и избегать сочетания с алкоголем.
Альтернативы антидепрессантам
Психотерапия: особенно эффективна при лёгких и умеренных расстройствах.
Физическая активность: способствует улучшению настроения и общего самочувствия.
Электросудорожная терапия: используется при тяжёлой депрессии, когда другие методы неэффективны.
Уточнения
Антидепресса́нты - психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.