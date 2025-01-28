Когда антидепрессанты необходимы: тревога, депрессия и советы специалистов

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антидепрессанты давно стали неотъемлемой частью лечения психоэмоциональных расстройств. Эти препараты не только помогают справляться с депрессией, но и применяются при тревожных расстройствах, хронической боли и других состояниях.

Фото: https://www.freepik.com Грустная женщина

Что такое антидепрессанты и зачем они нужны

Антидепрессанты — это препараты, регулирующие уровень нейромедиаторов (в частности, серотонина) в головном мозге. Они помогают:

Справляться с депрессией.

Лечить тревожные расстройства, включая ОКР и ПТСР.

Облегчать хроническую боль.

Лечить булимию и предменструальное дисфорическое расстройство.

В зависимости от тяжести состояния, врач может назначить только психотерапию или комбинированное лечение.

Как работают антидепрессанты

Эти препараты воздействуют на нейромедиаторы, улучшая эмоциональное состояние и снижая выраженность симптомов. При этом механизмы их действия до конца не изучены, но доказана их эффективность в терапии депрессии и тревожных расстройств.

Основные виды антидепрессантов

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): наиболее часто назначаемые препараты, например, сертралин и пароксетин.

наиболее часто назначаемые препараты, например, сертралин и пароксетин. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН): влияют на два нейромедиатора и применяются при депрессии и хронической боли.

влияют на два нейромедиатора и применяются при депрессии и хронической боли. Трициклические антидепрессанты (ТЦА): используются редко из-за побочных эффектов.

используются редко из-за побочных эффектов. Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): первые антидепрессанты, которые сегодня почти не применяются.

первые антидепрессанты, которые сегодня почти не применяются. Атипичные антидепрессанты: альтернативные препараты, используемые в сложных случаях.

Как принимают антидепрессанты

Начинают с минимальной дозы, постепенно повышая её.

Эффект проявляется через 2-4 недели.

Курс лечения длится не менее шести месяцев при депрессии и года при тревожных расстройствах.

Прекращают приём постепенно, чтобы избежать синдрома отмены.

Побочные эффекты антидепрессантов

На начальных этапах лечения могут возникать лёгкие побочные эффекты, такие как:

Тревожность, головные боли, расстройства сна.

Тошнота, снижение аппетита.

Нарушение либидо.

Серьёзные побочные эффекты, такие как серотониновый синдром или гипонатриемия, встречаются редко и требуют срочного обращения к врачу.

Когда антидепрессанты не назначают

Противопоказания зависят от типа препарата. Например:

СИОЗС запрещены при нарушениях свертываемости крови.

СИОЗСиН не назначают при повышенном давлении.

ТЦА не рекомендуются при сердечных заболеваниях.

Также важно учитывать взаимодействие антидепрессантов с другими лекарствами и избегать сочетания с алкоголем.

Альтернативы антидепрессантам

Психотерапия: особенно эффективна при лёгких и умеренных расстройствах.

особенно эффективна при лёгких и умеренных расстройствах. Физическая активность: способствует улучшению настроения и общего самочувствия.

способствует улучшению настроения и общего самочувствия. Электросудорожная терапия: используется при тяжёлой депрессии, когда другие методы неэффективны.

Уточнения

Антидепресса́нты - психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

