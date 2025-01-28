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Когда антидепрессанты необходимы: тревога, депрессия и советы специалистов

3:21
Здоровье

Антидепрессанты давно стали неотъемлемой частью лечения психоэмоциональных расстройств. Эти препараты не только помогают справляться с депрессией, но и применяются при тревожных расстройствах, хронической боли и других состояниях.

Грустная женщина
Фото: https://www.freepik.com
Грустная женщина

Что такое антидепрессанты и зачем они нужны

Антидепрессанты — это препараты, регулирующие уровень нейромедиаторов (в частности, серотонина) в головном мозге. Они помогают:

  • Справляться с депрессией.
  • Лечить тревожные расстройства, включая ОКР и ПТСР.
  • Облегчать хроническую боль.
  • Лечить булимию и предменструальное дисфорическое расстройство.

В зависимости от тяжести состояния, врач может назначить только психотерапию или комбинированное лечение.

Как работают антидепрессанты

Эти препараты воздействуют на нейромедиаторы, улучшая эмоциональное состояние и снижая выраженность симптомов. При этом механизмы их действия до конца не изучены, но доказана их эффективность в терапии депрессии и тревожных расстройств.

Основные виды антидепрессантов

  • Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): наиболее часто назначаемые препараты, например, сертралин и пароксетин.
  • Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН): влияют на два нейромедиатора и применяются при депрессии и хронической боли.
  • Трициклические антидепрессанты (ТЦА): используются редко из-за побочных эффектов.
  • Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): первые антидепрессанты, которые сегодня почти не применяются.
  • Атипичные антидепрессанты: альтернативные препараты, используемые в сложных случаях.

Как принимают антидепрессанты

  • Начинают с минимальной дозы, постепенно повышая её.
  • Эффект проявляется через 2-4 недели.
  • Курс лечения длится не менее шести месяцев при депрессии и года при тревожных расстройствах.
  • Прекращают приём постепенно, чтобы избежать синдрома отмены.

Побочные эффекты антидепрессантов

На начальных этапах лечения могут возникать лёгкие побочные эффекты, такие как:

  • Тревожность, головные боли, расстройства сна.
  • Тошнота, снижение аппетита.
  • Нарушение либидо.

Серьёзные побочные эффекты, такие как серотониновый синдром или гипонатриемия, встречаются редко и требуют срочного обращения к врачу.

Когда антидепрессанты не назначают

Противопоказания зависят от типа препарата. Например:

  • СИОЗС запрещены при нарушениях свертываемости крови.
  • СИОЗСиН не назначают при повышенном давлении.
  • ТЦА не рекомендуются при сердечных заболеваниях.

Также важно учитывать взаимодействие антидепрессантов с другими лекарствами и избегать сочетания с алкоголем.

Альтернативы антидепрессантам

  • Психотерапия: особенно эффективна при лёгких и умеренных расстройствах.
  • Физическая активность: способствует улучшению настроения и общего самочувствия.
  • Электросудорожная терапия: используется при тяжёлой депрессии, когда другие методы неэффективны.

Уточнения

Антидепресса́нты - психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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