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Названа малоизвестная причина усталости и плохого настроения

0:53
Здоровье

Давно известно, что достаточное количество воды в чистом виде необходимо организму, однако оказалось, что это важно не только для поддержания физического здоровья, но и для того, чтобы оставаться в хорошем настроении. Об этом рассказал автор дзен-канала "Записки врача".

Осенний лист
Фото: unsplash.com by Antti Pääkkönen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осенний лист

Одна из причин раздражительности, усталости и злости кроется в обезвоживании. Когда организму не хватает воды, он начинает плохо функционировать, и это сказывается и на психическом состоянии человека.

"Даже лёгкое обезвоживание может привести к повышенным тревожности и стрессу. Это как если бы уровень заряда батареи вашего телефона составлял 10% — он всё ещё работал бы, но не так гладко. Так и недостача воды нарушает способность мозга сохранять спокойствие и концентрацию", — говорится в публикации.

Уточнения

Настрое́ние — достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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