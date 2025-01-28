Неизвестная инфекция в Индии унесла 17 жизней: Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

28 января 2025 года пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о трагической ситуации в Индии: 17 человек стали жертвами неизвестной инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Подробности инцидента

Место происшествия: деревня Бадхаал, штат Джамму и Кашмир, Индия.

деревня Бадхаал, штат Джамму и Кашмир, Индия. Количество случаев: с декабря 2024 года зафиксировано 38 случаев заболевания, из которых 17 завершились летальным исходом.

с декабря 2024 года зафиксировано 38 случаев заболевания, из которых 17 завершились летальным исходом. Пострадавшие: заражение выявлено у членов трех семей.

Симптомы инфекции

У заболевших отмечены следующие проявления:

Лихорадка.

Тошнота.

Слабость.

У умерших дополнительно диагностирован отек мозга.

Причины заболевания

Проведенные исследования указывают на токсическое воздействие как возможную причину. Однако конкретный источник токсинов пока не установлен.

Действия Роспотребнадзора

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль и внимательно следит за развитием событий. Ведомство проводит мониторинг и анализ для предотвращения возможных рисков - сообщают Известия.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

