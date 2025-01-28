Неизвестная инфекция в Индии унесла 17 жизней: Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни

28 января 2025 года пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о трагической ситуации в Индии: 17 человек стали жертвами неизвестной инфекции.
У заболевших отмечены следующие проявления:
Проведенные исследования указывают на токсическое воздействие как возможную причину. Однако конкретный источник токсинов пока не установлен.
Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль и внимательно следит за развитием событий. Ведомство проводит мониторинг и анализ для предотвращения возможных рисков - сообщают Известия.
Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?