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Неизвестная инфекция в Индии унесла 17 жизней: Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни

1:14
Здоровье

28 января 2025 года пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о трагической ситуации в Индии: 17 человек стали жертвами неизвестной инфекции.

Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Подробности инцидента

  • Место происшествия: деревня Бадхаал, штат Джамму и Кашмир, Индия.
  • Количество случаев: с декабря 2024 года зафиксировано 38 случаев заболевания, из которых 17 завершились летальным исходом.
  • Пострадавшие: заражение выявлено у членов трех семей.

Симптомы инфекции

У заболевших отмечены следующие проявления:

  • Лихорадка.
  • Тошнота.
  • Слабость.
  • У умерших дополнительно диагностирован отек мозга.

Причины заболевания

Проведенные исследования указывают на токсическое воздействие как возможную причину. Однако конкретный источник токсинов пока не установлен.

Действия Роспотребнадзора

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль и внимательно следит за развитием событий. Ведомство проводит мониторинг и анализ для предотвращения возможных рисков - сообщают Известия.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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