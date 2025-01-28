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Как минимизировать скачки сахара: 5 полезных продуктов, которые стоит добавить в меню

1:29
Здоровье

Сахарный диабет — серьезное заболевание, которое может повлечь за собой множество неприятных последствий для здоровья. Чтобы минимизировать риск его развития, важно не только вести здоровый образ жизни, но и правильно подбирать продукты, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

манговый соус
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
манговый соус

Для этого полезны определенные продукты, которые содержат вещества, предотвращающие скачки сахара и поддерживающие нормальное функционирование организма. Одним из таких полезных продуктов является черника — она помогает снизить риск развития диабета.

Также полезны продукты с содержанием полезных жиров, которые замедляют выброс сахара в кровь. Например, авокадо идеально вписывается в такой рацион.

Не забывайте о манго! В 100 граммах этого экзотического фрукта содержится большое количество витаминов, фолиевой кислоты и клетчатки, что делает его ценным дополнением к диете.

Еще одним полезным продуктом является оливковое масло холодного отжима. Не стоит забывать и о специях: корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а семена чиа — настоящая находка для здоровья.

Не менее важны продукты, которые минимизируют колебания сахара, например, яйца и черешня. Эти продукты помогут вам поддерживать стабильный уровень сахара, предотвращая резкие скачки.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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