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Пленка на легких и онкология: вся правда о курительных смесях

1:44
Здоровье

На заре своего появления вейпы рекламировали как безопасную альтернативу традиционным сигаретам. Однако сегодня мы сталкиваемся с другой реальностью: курительные смеси оказываются далеко не безобидными. Они способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем — от онкологических заболеваний до внезапной смерти.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Говорить о безопасности электронных сигарет можно разве что при однократном их использовании. Но даже в таком случае эффект курения остается непредсказуемым, особенно для подростков.

Как вейпы влияют на организм

Случаи потери сознания среди молодежи после одной затяжки становятся все более частыми. И это лишь вершина айсберга. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, ситуация может обернуться летальным исходом.

Особую опасность представляет состав курительных смесей. Например, глицерин, который входит в состав жидкостей для вейпов, создает пленку внутри легких, затрудняя дыхание. Никотин и канцерогены провоцируют воспаление, мутацию тканей легких и в конечном итоге могут привести к онкологии.

Привычка, от которой трудно отказаться

Как и традиционные сигареты, вейпы вызывают сильную зависимость. Эксперты отмечают, что многие курильщики, пытаясь бросить вейпы, возвращаются к обычному табаку. Таким образом, проблема только усугубляется.

На фоне этой тревожной информации все больше людей задумываются о последствиях "безобидной" привычки. Возможно, пора признать, что под маской модного гаджета скрывается реальная угроза здоровью.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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