5 симптомов, указывающих на дефицит витамина B12

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин B12 жизненно необходим для поддержания здоровья крови и нервов. Его дефицит может привести к различным проблемам, например, к потере зрения и бесплодию, а в некоторых случаях даже увеличивает риск рака желудка.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Организм человека

Дефицит витамина B12 может вызывать широкий спектр симптомов. British Medical Journal отмечает, что в 15% случаев возникают проблемы, связанные с кровью и костным мозгом. Симптомы, связанные с кровью: панцитопения, макроцитоз, гиперсегментированные нейтрофилы. Панцитопения связана с низким уровнем всех трёх типов клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Дефицит витамина B12 может привести к депрессии. Симптомы низкого уровня эритроцитов включают усталость, одышку и головокружение. Симптомы низкого уровня лейкоцитов включают лихорадку и язвы, в том числе во рту. По данным Клиники Кливленда, симптомы низкого уровня тромбоцитов включают лёгкие кровоподтёки, обильное менструальное кровотечение или кровь в стуле. При макроцитозе эритроциты становятся больше, чем обычно. Гиперсегментированные нейтрофилы появляются, когда нейтрофилы (лейкоциты) остаются в крови в течение длительного периода времени и не мигрируют в ткани.

Симптомы, связанные с костным мозгом: гиперплазия, мегалобластная анемия. Гиперплазия — это увеличение производства клеток в аномальных тканях или органах. Мегалобластная анемия — это тип анемии, характеризующийся очень большими эритроцитами.

Некоторые общие симптомы дефицита витамина B12 включают учащённое дыхание или одышку, головные боли, расстройство желудка, потерю аппетита, дрожь, проблемы со зрением, слабость или усталость, понос, боль в языке и его покраснение, язвы во рту, проблемы с памятью, пониманием или суждением (когнитивные изменения). Дефицит витамина B12 обычно лечится пероральными или инъекционными добавками этого витамина. В более тяжёлых случаях дефицита этого витамина врач может порекомендовать регулярные внутримышечные инъекции.

Уточнения

Витами́нами B 12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.

