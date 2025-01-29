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Золотые часы питания: когда лучше принимать пищу

1:26
Здоровье

Существует множество точек зрения на то, в какое время суток лучше всего принимать пищу. Неудивительно, поскольку одно из ключевых правил для поддержания здоровья — это соблюдение режима питания.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что регулярные трапезы способствуют нормализации обмена веществ и повышению общего самочувствия. Однако универсального расписания, подходящего всем, не существует. Важно выработать индивидуальную систему, ориентируясь на собственные биологические ритмы, и придерживаться ее на постоянной основе.

Рекомендуется распределять приёмы пищи на три или больше раз, исходя из уровня физической активности.

Например, если вы запланируете завтрак с 7 до 9 утра, когда организм пробуждается и требует энергии для активного старта. Обед лучше всего организовать между 12 и 14 часами, когда уровень сахара в крови может снижаться, и прием пищи поможет восстановить силы. Ужин, соответственно, рекомендуется проводить с 18 до 20 часов.

Поздние ужины могут способствовать набору лишнего веса и проблемам со сном. Полезные перекусы также допустимы, однако стоит уделить внимание качеству продуктов. Вечером предпочтительнее употреблять легче усваиваемые блюда.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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