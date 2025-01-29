Безопасно ли использовать деревянную посуду — мнение специалистов

Многим людям нравится деревянная посуда. Предметы из дерева, украшенные изысканной росписью, способны порадовать любого эстета. Кроме всего прочего, такая посуда не уничтожает запахи блюд, а ещё она прочная, однако существует один существенный минус дерева.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmfff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крышка шкатулки с хохломской росписью

"Деревянные ложки и лопатки могут задерживать микроорганизмы в порах материала. Мытьё с мылом и горячей водой может удалить большую часть микроорганизмов, но некоторые всё же останутся и будут размножаться", — приводит слова специалиста по пищевым продуктам Брайана Куока Ле издание Huffpost.

Деревянные приборы нужно мыть сразу после еды, поскольку, если они будут долго находиться в раковине во влажной среде, бактерии начнут активно размножаться. Они погибают в сухой среде, поэтому перед использованием деревянную посуду необходимо тщательно высушивать. Также желательно использовать посуду из качественной древесины.

"Некоторые породы древесины, такие как дуб, сосна и вишня, содержат высокую концентрацию природных противомикробных соединений — дубильные вещества, которые сильно подавляют рост многих микроорганизмов", — объяснил Ле.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.





Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

