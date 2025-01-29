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Диетолог объяснила, стоит ли опасаться ГМО в составе продуктов

1:56
Здоровье

Многие люди, которым не всё равно, чем питаться, и которые предпочитают здоровую еду, страшно боятся продуктов, в составе которых есть ГМО. Диетолог Наталья Лазуренко объяснила в эфире телеканала "Доктор", что на самом деле в ГМО нет ничего страшного.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Bidgee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Супермаркет

Она обратила внимание на одно явное противоречие: люди, питающиеся продуктами, полученными путём селекции, не задумываются о том, что это идентично тому, чем занимается генная инженерия, с той разницей, что она быстрее меняет продукт.

На этикетках некоторых товаров пишут "Без ГМО" исключительно ради того, чтобы привлечь не осведомлённых в данном вопросе покупателей. Это маркетинговый ход, рассчитанный на любителей здорового питания, тем более иногда такую надпись можно увидеть даже на этикетках бутылок с питьевой водой. Покупатели не задумываются о том, что в воде по определению не может быть ГМО.

"На самом деле производитель имеет право так написать, если даже в продукте есть ГМО, но меньше 0,9%, однако для генной мутации много и не надо, достаточно микроскопической дозы", — отметила Лазуренко.

Она упомянула о том, что, после того, как человек прожёвывает и проглатывает пищу, она уже меняется и всасывается в кровь не в своём первоначальном виде.

"Наш организм не получает питательные вещества в том виде, в котором они поступили. Он получает своего рода кирпичики и из них собирает свою собственную композицию. Кроме того, у нас есть огромное количество защитников: иммунная система, микробиом кишечника, так что бояться ГМО нам совершенно нечего", — сказала Лазуренко.

Кроме того, не стоит забывать о том, что ни один генетически модифицированный организм не способен изменить ДНК человека через пищу.

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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