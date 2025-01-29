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Психотерапевт рассказала, почему опасно слишком увлекаться бодипозитивом

1:04
Здоровье

Бодипозитив помогает человеку освободиться от стереотипов о красоте и любить себя таким, какой он есть. Об этой философии порассуждала в беседе с РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина.

Девушка
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

"Многим бодипозитив помогает справляться с давлением стандартов красоты. Например, если человека с детства травили из-за внешности, принятие себя может стать способом вернуть уверенность", — отметила Крашкина.

Однако специалист советует не забывать и об опасностях бодипозитива. Люди, слишком увлекающиеся им, могут начать пренебрежительно относиться к собственному здоровью.

Крашкина объяснила, что, даже не стремясь соответствовать навязанным стандартам, ни в коем случае нельзя вредить своему здоровью. Человек, которому близка идея бодипозитива, чувствует себя безопасно, но это ложное ощущение. Он может перестать стесняться своего тела, но при этом ставит под угрозу свой организм, если доводит себя до состояния ожирения.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.
 
 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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