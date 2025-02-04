Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы можете тренироваться годами и не получить результата, если продолжите делать это
Вдохновлённые природой: искусственный фотосинтез открывает новые горизонты для освоения космоса
5 обязательных вещей в квартире, без которых арендаторы не останутся
Весенний гардероб требует лёгкости: вот какие колготки и чулки выглядят дорого
Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться
Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у
Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?
В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ
Геленджик летом 2025: вот какие отели туристы выбирают чаще всего — цены уже пошли вверх

Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе

1:33
Здоровье

Как долго длится заразный период при гриппе

Сложно определить точное время, в течение которого человек с гриппом остаётся заразным. Однако профессор Дональд Милтон из Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета дал практическую рекомендацию: после исчезновения симптомов следует подождать как минимум 24 часа, прежде чем взаимодействовать с другими людьми.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Когда человек перестаёт быть заразным

Если симптомы отсутствуют в течение суток, вероятность заражения окружающих значительно снижается.

Грипп распространяется через:

  • Контакт с заражёнными поверхностями.
  • Крупные капли при кашле или чихании.
  • Мелкие частицы в воздухе, выделяемые при дыхании.

Какой путь передачи наиболее опасен

Эксперты считают, что основную угрозу представляют крупные и мелкие капли, распространяющиеся по воздуху. Однако контакт с загрязнёнными поверхностями также может быть источником заражения.

Почему изучение гриппа сложно

Передачу вируса сложно изучать в контролируемых условиях. Для получения точных данных нужны добровольцы, которые согласятся заразиться гриппом ради научных исследований.

Вывод

Чтобы предотвратить распространение гриппа, важно изолироваться как минимум на 24 часа после исчезновения симптомов. Соблюдение простых правил гигиены и минимизация контактов с другими людьми помогут снизить риски передачи вируса.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Последние материалы
Готовим эти хычины снова и снова – просто невозможно остановиться
Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у
Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?
Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе
В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ
Геленджик летом 2025: вот какие отели туристы выбирают чаще всего — цены уже пошли вверх
Стилист объяснила, почему образы в одежде Анны Седоковой устарели
Вулканический коктейль: планета с вечным днём и вечной ночью
Европейский союз поможет Молдавии справиться с кризисом
Хотите набрать вес, но не получается? Возможно, вы делаете это неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.