Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как долго длится заразный период при гриппе

Сложно определить точное время, в течение которого человек с гриппом остаётся заразным. Однако профессор Дональд Милтон из Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета дал практическую рекомендацию: после исчезновения симптомов следует подождать как минимум 24 часа, прежде чем взаимодействовать с другими людьми.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Когда человек перестаёт быть заразным

Если симптомы отсутствуют в течение суток, вероятность заражения окружающих значительно снижается.

Грипп распространяется через:

Контакт с заражёнными поверхностями.

Крупные капли при кашле или чихании.

Мелкие частицы в воздухе, выделяемые при дыхании.

Какой путь передачи наиболее опасен

Эксперты считают, что основную угрозу представляют крупные и мелкие капли, распространяющиеся по воздуху. Однако контакт с загрязнёнными поверхностями также может быть источником заражения.

Почему изучение гриппа сложно

Передачу вируса сложно изучать в контролируемых условиях. Для получения точных данных нужны добровольцы, которые согласятся заразиться гриппом ради научных исследований.

Вывод

Чтобы предотвратить распространение гриппа, важно изолироваться как минимум на 24 часа после исчезновения симптомов. Соблюдение простых правил гигиены и минимизация контактов с другими людьми помогут снизить риски передачи вируса.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

