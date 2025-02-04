Когда человек перестаёт быть заразным при гриппе

Сложно определить точное время, в течение которого человек с гриппом остаётся заразным. Однако профессор Дональд Милтон из Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета дал практическую рекомендацию: после исчезновения симптомов следует подождать как минимум 24 часа, прежде чем взаимодействовать с другими людьми.
Когда человек перестаёт быть заразным
Если симптомы отсутствуют в течение суток, вероятность заражения окружающих значительно снижается.
Грипп распространяется через:
Какой путь передачи наиболее опасен
Эксперты считают, что основную угрозу представляют крупные и мелкие капли, распространяющиеся по воздуху. Однако контакт с загрязнёнными поверхностями также может быть источником заражения.
Почему изучение гриппа сложно
Передачу вируса сложно изучать в контролируемых условиях. Для получения точных данных нужны добровольцы, которые согласятся заразиться гриппом ради научных исследований.
Вывод
Чтобы предотвратить распространение гриппа, важно изолироваться как минимум на 24 часа после исчезновения симптомов. Соблюдение простых правил гигиены и минимизация контактов с другими людьми помогут снизить риски передачи вируса.
Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
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