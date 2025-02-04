Признаки, что смартфон наносит вред вашим нервам

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повреждение нервов от смартфона: основные признаки и советы эксперта

Смартфоны стали важной частью нашей жизни, но чрезмерное их использование может негативно сказаться на здоровье. Эксперт по цифровым технологиям Итан Беннет рассказал, как определить признаки повреждения нервов, вызванного длительным использованием гаджетов.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Основные признаки повреждения нервов

Чрезмерное использование смартфона может приводить к травмам от повторяющихся движений и сдавлению нервов. Признаки, на которые стоит обратить внимание:

Онемение или покалывание.

Возникает в пальцах, особенно после длительного набора текста.

Возникает в пальцах, особенно после длительного набора текста. Боль и снижение чувствительности.

Пальцы могут становиться менее чувствительными, а боль усиливается при движении.

Пальцы могут становиться менее чувствительными, а боль усиливается при движении. Слабость в руке.

Сложности с удержанием предметов или ослабленный захват.

Сложности с удержанием предметов или ослабленный захват. Скованность в шее.

Напряжение в шее из-за неправильной осанки во время использования телефона.

Что вызывает эти симптомы

Симптомы могут указывать на синдром запястного канала — состояние, при котором сдавливается нерв, отвечающий за движение кисти. Без лечения это может привести к воспалению и даже необратимому повреждению нервов.

Что делать при симптомах

При первых признаках онемения, боли или слабости в руке обратитесь к врачу.

Ограничьте время, проведённое за смартфоном.

Используйте эргономичные аксессуары для поддержки кисти и правильной осанки.

Регулярно выполняйте упражнения для расслабления рук и шеи.

Заключение

Длительное использование смартфона может привести к серьёзным проблемам с нервами и опорно-двигательным аппаратом. Внимательное отношение к своему здоровью и ограничение времени за гаджетом помогут избежать неприятных последствий.

Уточнения

Запя́стье - отдел верхней конечности между костями предплечья (лучевой и локтевой) и пястными костями (пястью), образованный восемью костями.

