Индекс округлости тела: замена ИМТ

Индекс массы тела (ИМТ) долгое время считался стандартным инструментом для оценки веса и рисков для здоровья, но сегодня его эффективность всё чаще ставят под сомнение.
Почему ИМТ критикуют. ИМТ не учитывает:
Новый подход: индекс округлости тела. На смену ИМТ приходит индекс округлости тела (ИОТ), который использует измерения талии и бёдер.
Преимущества ИОТ:
Будущее ИОТ
Несмотря на многообещающие результаты, индекс округлости тела пока не стал широко применяться в медицинской практике. Эксперты подчёркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы ИОТ мог стать новым стандартом оценки здоровья.
Вывод
ИОТ предлагает более точный подход к оценке здоровья, чем ИМТ, однако для его массового внедрения требуется больше научных доказательств.
И́ндекс ма́ссы те́ла - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
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