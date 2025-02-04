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Индекс округлости тела: замена ИМТ

1:39
Здоровье

ИМТ устарел: новый индекс расскажет больше о вашем здоровье

Индекс массы тела (ИМТ) долгое время считался стандартным инструментом для оценки веса и рисков для здоровья, но сегодня его эффективность всё чаще ставят под сомнение.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Почему ИМТ критикуют. ИМТ не учитывает:

  • Распределение жира. Жир в области живота может быть более опасным для здоровья, чем в других частях тела.
  • Мышечную массу. Люди с развитой мускулатурой могут иметь высокий ИМТ, несмотря на отсутствие избыточного жира.

Новый подход: индекс округлости тела. На смену ИМТ приходит индекс округлости тела (ИОТ), который использует измерения талии и бёдер.

Преимущества ИОТ:

  • Исследования показывают, что ИОТ точнее оценивает распределение жира и лучше предсказывает риски заболеваний, включая сердечно-сосудистые недуги и раннюю смертность.

  • ИОТ даёт более полную картину состояния здоровья, акцентируя внимание на жировых отложениях в области талии, которые связаны с повышенным риском метаболических заболеваний.

Будущее ИОТ

Несмотря на многообещающие результаты, индекс округлости тела пока не стал широко применяться в медицинской практике. Эксперты подчёркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы ИОТ мог стать новым стандартом оценки здоровья.

Вывод

ИОТ предлагает более точный подход к оценке здоровья, чем ИМТ, однако для его массового внедрения требуется больше научных доказательств.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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