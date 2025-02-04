Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведские учёные назвали самые вредные для сердца сладости

Исследователи Лундского университета в Швеции провели анализ влияния различных сладостей на здоровье сердца. Результаты показали, какие продукты особенно опасны для сердечно-сосудистой системы.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

В исследовании приняли участие 69 705 человек. Учёные установили, что высокий уровень потребления сахара связан с рядом серьёзных заболеваний:

Ишемический инсульт.

Аневризма брюшной аорты.

Сердечная недостаточность у людей с нормальным индексом массы тела.

Наибольшую опасность для сердца представляют сладкие напитки. Их регулярное употребление повышает вероятность:

Ишемического инсульта.

Сердечной недостаточности.

Мерцательной аритмии.

Аневризмы брюшной аорты.

Жидкая форма сахара практически не вызывает чувство насыщения, что приводит к его избыточному потреблению.

Полный отказ от сладкого не всегда полезен

Интересный вывод исследования: эпизодическое употребление сладостей может быть полезнее полного отказа от них.

Заключение

Сладкие напитки — главный источник избыточного сахара, опасного для сердца. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, важно ограничивать их употребление и отдавать предпочтение более полезным альтернативам.

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

