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Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу

1:31
Здоровье

Шведские учёные назвали самые вредные для сердца сладости

Исследователи Лундского университета в Швеции провели анализ влияния различных сладостей на здоровье сердца. Результаты показали, какие продукты особенно опасны для сердечно-сосудистой системы.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

В исследовании приняли участие 69 705 человек. Учёные установили, что высокий уровень потребления сахара связан с рядом серьёзных заболеваний:

  • Ишемический инсульт.
  • Аневризма брюшной аорты.
  • Сердечная недостаточность у людей с нормальным индексом массы тела.

Наибольшую опасность для сердца представляют сладкие напитки. Их регулярное употребление повышает вероятность:

  • Ишемического инсульта.
  • Сердечной недостаточности.
  • Мерцательной аритмии.
  • Аневризмы брюшной аорты.

Жидкая форма сахара практически не вызывает чувство насыщения, что приводит к его избыточному потреблению.

Полный отказ от сладкого не всегда полезен

Интересный вывод исследования: эпизодическое употребление сладостей может быть полезнее полного отказа от них.

Заключение

Сладкие напитки — главный источник избыточного сахара, опасного для сердца. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, важно ограничивать их употребление и отдавать предпочтение более полезным альтернативам.

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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