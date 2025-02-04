Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу

Исследователи Лундского университета в Швеции провели анализ влияния различных сладостей на здоровье сердца. Результаты показали, какие продукты особенно опасны для сердечно-сосудистой системы.
В исследовании приняли участие 69 705 человек. Учёные установили, что высокий уровень потребления сахара связан с рядом серьёзных заболеваний:
Наибольшую опасность для сердца представляют сладкие напитки. Их регулярное употребление повышает вероятность:
Жидкая форма сахара практически не вызывает чувство насыщения, что приводит к его избыточному потреблению.
Полный отказ от сладкого не всегда полезен
Интересный вывод исследования: эпизодическое употребление сладостей может быть полезнее полного отказа от них.
Заключение
Сладкие напитки — главный источник избыточного сахара, опасного для сердца. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, важно ограничивать их употребление и отдавать предпочтение более полезным альтернативам.
Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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